Они снова в кадре: Меган Маркл показала, как выглядят ее подросшие дети - Арчи и Лили

Все благодаря новому шоу герцогини Сассекской, которое вышло на Netflix и называется "С любовью, Меган".

Жена принца Гарри запостила несколько новых кадров в своем Instagram и на них попали 5-летний Арчи и 3-летняя Лилибет.

Меган с сыном Арчи / Фото: Instagram Меган Маркл

"Когда приготовление печенья с отпечатками пальцев дома становится семейным делом! Спасибо @_heartmom_ и @clarewaightkeller за любовь и дополнительную пару рук! ❤️", - подписала видео герцогиня.

Это не впервые дети Меган появляются в кадре. И хотя лиц Арчи и Лили Меган все так же предпочитает не показывать, она регулярно публикует моменты из своего шоу, на которых есть ее дети, зная, что публика очень хочет увидеть, как же выглядят наследники принца Гарри и внуки принцессы Дианы и короля Чарльза.

Дочь Меган - Лилибет / Фото: Instagram Меган Маркл

Напомним, недавно мы рассказывали, что знаменитый британский шеф-повар раскритиковал шоу Меган и объяснил причину своей критики.

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