Вот это движения, вот это пластика: Меган Маркл показала, как танцевала в родильной палате

Меган Маркл / © Associated Press

Реклама

4 июня дочь Меган Маркл и принца Гарри празднует свой день рождения. Малышке Лилибет исполнилось четыре года, поэтому пара решила приоткрыть занавес своей личной жизни и показать несколько моментов их семейного архива.

В Instagram Меган опубликовала забавное видео, которое они с Гарри записали просто из родильной палаты четыре года тому назад. В ролике герцог и герцогиня Сассекские танцуют под трек Baby Mama. Меган в видео уже на сносях.

Танцевали супруги не просто так и объяснение такому поведению Меган оставила в подписи к видео.

Реклама

«Четыре года назад в этот день это тоже произошло. Оба наших ребенка родились на неделю позже положенного срока… поэтому, когда острая еда, все эти прогулки и иглоукалывание не помогли, оставалось только одно!», — написала она.

Также в этот день Меган показала свои фото с Лили и мужа. На опубликованых ею фото пара запечатлена, когда девочка была еще младенцем и сейчас.

Меган Маркл и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Меган Маркл и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Принц Гарри и Лилибет / © Instagram Меган Маркл