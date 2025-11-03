Вот это грим: королева Максима заметно преобразилась для нового мероприятия

Королева Максима / © Getty Images

Максима побывала на военных полигонах учебного центра Королевской военной полиции Нидерландов в Хардервейке. Визит был посвящен вопросам набора и отбора военнослужащих.

Во время мероприятия королеве Максиме рассказали о задачах и учебных программах Королевской военной полиции Нидерландов, а затем она посетила два лагеря: один для программы подготовки офицеров безопасности Королевской военной полиции Нидерландов и один для годичного курса Королевской военной полиции Нидерландов.

На занятии «Меры предосторожности в условиях пожара» в рамках программы подготовки офицеров безопасности Королевской службы безопасности Нидерландов студентам показали, как выполнять действия по спасению жизни в условиях стресса и в условиях имитации пожара. Королеве Максиме объяснили суть упражнения, и она приняла участие в нескольких сценарных заданиях. Однако ей пришлось нанести для этого специальный грим на лицо.

Также королева Максима была одета в военную форму, а в королевском Instagram поделились больше фото с мероприятия.