- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 687
- Время на прочтение
- 1 мин
Вот это мастерство: герцогиня Софи продемонстрировала роскошный реверанс перед королем
Лето для королевской семьи Великобритании началось из множества мероприятий, который они посещают.
В рамках своей работы Софи, герцогиня Эдинбургская, также появилась на Королевской выставке цветов в Виндзорском Большом парке.
Супруга принца Эдварда надела на это мероприятие синее длинное платье в цветочный принт, которое выглядело ярко, красочно и очень шло ей. Сочетала наряд Софи с вельветовым жакетом, туфлями на танкетке и милыми небольшими серьгами в виде цветов, который идеально подходили к образу и тематике мероприятия.
Но те только образ Софи привлек внимание, а и ее роскошный реверанс. На выставке также присутствовал монарх король Чарльз и когда Софи подошла к нему, то поприветствовала присев.
Чарльз немного придерживал невестку и помог подняться. Также на лице короля была широкая улыбка, поскольку он явно был очень рад встретить на мероприятии супругу своего младшего брата.
Также днем ранее Софи вместе с принцем Уильямом появилась на Королевской выставке Корнуолла. Мероприятие было организовано Королевской сельскохозяйственной ассоциацией Корнуолла для сбора средств и поддержки сельского хозяйства и сельских общин. Принц Уильям является покровителем ассоциации, а его тетя Софи — вице-президентом.