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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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687
Время на прочтение
1 мин

Вот это мастерство: герцогиня Софи продемонстрировала роскошный реверанс перед королем

Лето для королевской семьи Великобритании началось из множества мероприятий, который они посещают.

Автор публикации
Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
Софи, герцогиня Эдинбургская

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

В рамках своей работы Софи, герцогиня Эдинбургская, также появилась на Королевской выставке цветов в Виндзорском Большом парке.

Супруга принца Эдварда надела на это мероприятие синее длинное платье в цветочный принт, которое выглядело ярко, красочно и очень шло ей. Сочетала наряд Софи с вельветовым жакетом, туфлями на танкетке и милыми небольшими серьгами в виде цветов, который идеально подходили к образу и тематике мероприятия.

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Но те только образ Софи привлек внимание, а и ее роскошный реверанс. На выставке также присутствовал монарх король Чарльз и когда Софи подошла к нему, то поприветствовала присев.

Чарльз немного придерживал невестку и помог подняться. Также на лице короля была широкая улыбка, поскольку он явно был очень рад встретить на мероприятии супругу своего младшего брата.

Софи, герцогиня Эдинбургская, и король Чарльз III / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская, и король Чарльз III / © Getty Images

Также днем ранее Софи вместе с принцем Уильямом появилась на Королевской выставке Корнуолла. Мероприятие было организовано Королевской сельскохозяйственной ассоциацией Корнуолла для сбора средств и поддержки сельского хозяйства и сельских общин. Принц Уильям является покровителем ассоциации, а его тетя Софи — вице-президентом.

Принц Уильям и герцогиня Софи / © Getty Images

Принц Уильям и герцогиня Софи / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Герцогиня Эдинбургская Софи / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

Софи, герцогиня Эдинбургская / © Getty Images

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