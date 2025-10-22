ТСН в социальных сетях

Вот это мастерство: кронпринцесса Виктория присела в глубоком реверансе перед императором Японии

Недавно шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг кронпринц Даниэль посещали с визитом Японию.

Кронпринцесса Виктория и император Нарухито

Кронпринцесса Виктория и император Нарухито / © Шведская королевская семья/Instagram

Во время встречи с императором и императрицей Японии — Нарухито и Масако, которые устроили в Токио ужин для наследной принцессы и принца Даниэля, будущая королева продемонстрировала глубокий и красивый реверанс. Мы не часто видим Викторию в исполнении реверанса, а этими снимками шведский королевский дворец поделился в своем Instagram.

«Ужин в Императорском дворце завершил официальный визит наследной принцессы в Японию», — говорится в сообщении в блоге.

Кронпринцесса Виктория и император Нарухито, фото: Jessica Gow/TT / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория и император Нарухито, фото: Jessica Gow/TT / © Шведская королевская семья/Instagram

На торжественном ужине Виктория появилась в элегантном белом платье с цветочным принтом и темно-синих туфлях-лодочках из замши, а в руках держала серебристый клатч. Кронпринцесса собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж, а в ушах у нее сверкали серьги с камнями.

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль с императорской четой Японии, фото: Jessica Gow/TT / © Шведская королевская семья/Instagram

Кронпринцесса Виктория, кронпринц Даниэль с императорской четой Японии, фото: Jessica Gow/TT / © Шведская королевская семья/Instagram

Напомним, ранее мы показывали, как мастерство реверанса показала наследная принцесса Нидерландов во время отречения от престола великого герцога Люксембурга Анри.

