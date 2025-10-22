- Дата публикации
Вот это мастерство: кронпринцесса Виктория присела в глубоком реверансе перед императором Японии
Недавно шведская кронпринцесса Виктория и ее супруг кронпринц Даниэль посещали с визитом Японию.
Во время встречи с императором и императрицей Японии — Нарухито и Масако, которые устроили в Токио ужин для наследной принцессы и принца Даниэля, будущая королева продемонстрировала глубокий и красивый реверанс. Мы не часто видим Викторию в исполнении реверанса, а этими снимками шведский королевский дворец поделился в своем Instagram.
«Ужин в Императорском дворце завершил официальный визит наследной принцессы в Японию», — говорится в сообщении в блоге.
На торжественном ужине Виктория появилась в элегантном белом платье с цветочным принтом и темно-синих туфлях-лодочках из замши, а в руках держала серебристый клатч. Кронпринцесса собрала волосы в низкий пучок и сделала макияж, а в ушах у нее сверкали серьги с камнями.
Напомним, ранее мы показывали, как мастерство реверанса показала наследная принцесса Нидерландов во время отречения от престола великого герцога Люксембурга Анри.