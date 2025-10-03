Вот это мастерство: принцесса Катарина-Амалия снова удивила глубоким реверансом на торжественной церемонии

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Великий герцог Анри и его супруга великая герцогиня Мария-Тереза ​​уже прибыли на церемонию отречения. Приехали на торжественное мероприятие и многие королевские особы Европы.

Принцесса Катарина-Амалия / © Associated Press

Среди гостей — королевская семья Нидерландов — король Виллем-Александр, королева Максима и наследная принцесса Катарина-Амалия. 21-летня девушка была одета в красивое темно-красное платье, сидящее по фигуре и сверху бордовое длинное пальто без воротника. Она держала в руках клатч и кожаные перчатки, подобранные в тон наряда, сделала красивый макияж и накрутила волосы легкими локонами.

Принцесса Катарина-Амалия, великая герцогиня Мария-Тереза, король Виллем-Александр, великий герцог Анри, королева Максима / © Associated Press

Приветствуя герцогскую чету — великую герцогиню Марию-Терезу и великого герцога Анри — принцесса присела в глубоком реверансе. Амалия в совершенстве владеет этим искусством и не раз уже демонстрировала свое мастерство на публичных мероприятиях.

Принцесса Катарина-Амалия присела в реверансе перед великой герцогиней Марией-Терезой / © Associated Press

Например, совсем недавно мы показывали, как наследная принцесса Нидерландов выразила таким образом свое почтение королеве Швеции Сильвии во время их встречи в Нью-Йорке.

Принцесса Катарина-Амалия, великая герцогиня Мария-Тереза, король Виллем-Александр, великий герцог Анри, королева Максима / © Associated Press

К слову, принцесса Бельгии Елизавета, тоже присела в реверансе перед герцогской четой, правда ее поклон был не таким глубоким, как у Амалии.