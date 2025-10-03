- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 26
- Время на прочтение
- 1 мин
Вот это мастерство: принцесса Катарина-Амалия снова удивила глубоким реверансом на торжественной церемонии
Сегодня великий герцог Люксембурга Анри официально отречется от престола, а его старший сын — принц Гийом — станет преемником своего отца.
Великий герцог Анри и его супруга великая герцогиня Мария-Тереза уже прибыли на церемонию отречения. Приехали на торжественное мероприятие и многие королевские особы Европы.
Среди гостей — королевская семья Нидерландов — король Виллем-Александр, королева Максима и наследная принцесса Катарина-Амалия. 21-летня девушка была одета в красивое темно-красное платье, сидящее по фигуре и сверху бордовое длинное пальто без воротника. Она держала в руках клатч и кожаные перчатки, подобранные в тон наряда, сделала красивый макияж и накрутила волосы легкими локонами.
Приветствуя герцогскую чету — великую герцогиню Марию-Терезу и великого герцога Анри — принцесса присела в глубоком реверансе. Амалия в совершенстве владеет этим искусством и не раз уже демонстрировала свое мастерство на публичных мероприятиях.
Например, совсем недавно мы показывали, как наследная принцесса Нидерландов выразила таким образом свое почтение королеве Швеции Сильвии во время их встречи в Нью-Йорке.
К слову, принцесса Бельгии Елизавета, тоже присела в реверансе перед герцогской четой, правда ее поклон был не таким глубоким, как у Амалии.