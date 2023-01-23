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Вот это поворот: 93-летний астронавт Базз Олдрин, который высаживался на Луну, женился

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
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Вот это поворот: 93-летний астронавт Базз Олдрин, который высаживался на Луну, женился

Базз Олдрин / Фото: Associated Press

Человек, побывавший на Луне, женился в четвертый раз.

Бывший американский астронавт Базз Олдрин, который стал вторым человеком, ступившим на Луну, женился.

Свадьба астронавта состоялась в его 93-й день рождения, а избранницей звезды стала его давняя возлюбленная - 63-летняя Анка Фаур.

С 2019 года женщина работает в принадлежащей Олдрину компании Buzz Aldrin Ventures LLC и на данный момент занимает должность вице-президента компании, также она имеет степень доктора философии в области химической инженерии. Церемония бракосочетания пары состоялась в Лос-Анджелесе, а вот о свадьбе было сообщено через Twitter.

"В свой 93-й день рождения и в день, когда меня также назовут "Живой легендой авиации", я рад объявить, что моя давняя любовь – доктор Анка Фаур – и я связали себя узами брака. Мы соединились во священном браке на небольшой частной церемонии в Лос-Анджелесе и радуемся не меньше, чем убегающие от родителей подростки", – написал бывший астронавт.

Базз Олдрин совершил три выхода в открытый космос в качестве пилота миссии Джемини-12 в 1966 году, а также в качестве пилота лунного модуля в миссии Аполлон-11 1969 года. Он и командир миссии Нил Армстронг стали первыми людьми, которые были на поверхности Луны.

Базз Олдрин / © Associated Press
Базз Олдрин / Фото: Associated Press

Карьеру в НАСА она завершил в 1971 году, после чего возглавил Школу летчиков-испытателей ВВС США на базе Эдвардс. В 1972 году ушел в отставку.

Базз Олдрин / © Associated Press
Базз Олдрин / Фото: Associated Press
Базз Олдрин / © Associated Press
Базз Олдрин / Фото: Associated Press

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Дата публикации
Просмотры
4133
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