Вот это поворот: Гарри и Меган тайно встретились с королевой и принцем Чарльзом

Вот это поворот: Гарри и Меган тайно встретились с королевой и принцем Чарльзом

Сегодняшний день принес сенсационную новость.

Как сообщает Daily Mail, Гарри и Меган, которые, как мы помним, не прилетели на поминальную службу по принцу Филиппу, впервые со времен Мегзита встретились с семьей.

Принц Гарри и Меган Маркл в Торонто / Getty Images

Как известно, герцог и герцогиня Сассекские прилетели в Европу из Америки на открытие Invictus Games в Нидерландах. По пути на игры пара заехала в Виндзорский замок, где и провела сверхсекретную встречу с королевой Елизаветой и принцем Чарльзом.

Королева Елизавета II / Getty Images

В последний раз Меган видела королеву на службе в честь Дня Содружества 8 марта 2020 года, но с тех пор утверждала, что регулярно разговаривает с ней по телефону и по видеосвязи. Гарри не видел свою бабушку лично после похорон принца Филиппа в апреле прошлого года, когда он ненадолго прилетел из их нового дома в США.

Для Меган это первый приезд в Британию после сложения с себя королевских обязанностей. С тех пор герцогиня сделала немало громких заявлений в адрес королевской семьи, среди прочего, звучали даже обвинения в расизме. Принца Чарльза его сын обвинял в том, что он урезал молодой семье финансирование и лишил ее моральной поддержки. Все эти разногласия очень плохо отразились на всей королевской семье.

Принц Чарльз и королева Елизавета II / Getty Images

Подробности визита Меган и Гарри также засекречены. Неизвестно, как пара прибыла — на частном самолете или прилетели коммерческим рейсом. Остановилась пара, по слухам, в Frogmore Cottage, доме, в котором они жили после свадьбы и который предоставили потом принцессе Евгении и ее семье.

Принц Чарльз и герцогиня Корнуольская / Associated Press

Как сообщают источники, герцоги Сассекские не взяли с собой детей - Арчи и Лилибет. С последней королева никогда не встречалась.

Вчера, 24 апреля, рано утром Гарри и Меган были замечены идущими к Виндзорскому замку.

Скорее всего, пара направлялась в официальную резиденцию королевы, чтобы встретиться не только с ней, но и с отцом Гарри, принцем Чарльзом, который сейчас пребывает там же со своей женой Камиллой, так как планируется, что он должен заменить королеву на торжественной Пасхальной службе.

Покинули Виндзор Сассексы, вероятнее всего, вчера днем ​​и сейчас, скорее всего, уже в Нидерландах.

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