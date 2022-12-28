Вот это поворот: как принцесса Кейт отвергла принца Уильяма на Рождество

Мы вспоминали, что Меган Маркл впервые пригласили отмечать Рождество с королевской семьей в 2017 году после помолвки с принцем Гарри, хотя женаты они еще не были. А вот Кейт никогда не участвовала в рождественской прогулке королевской семьи до замужества в 2011 году.

Многие думали, что на Рождество до свадьбы с Уильямом Кэтрин просто не звали. Однако теперь стало известно, что Кейт Миддлтон приглашали, но только она это приглашение не приняла, пишет express.co.uk.

Кейт Миддлтон и принц Уильям / Фото: Associated Press

Тина Браун, автор биографии-бестселлера The Palace Papers, ранее утверждала, что Уильям пригласил свою тогдашнюю девушку на рождественскую вечеринку в Сандрингеме еще в 2006 году.

"Перед окончанием Королевской военной академии в Сандхерсте принц Уильям отправил своей девушке заветное приглашение присоединиться к нему на ежегодной рождественской вечеринке в доме королевы в Сандрингеме", - пишет автор в книге. "Но Кейт сохраняла свою решимость не идти на такое важное собрание королевской семьи, если у нее не будет кольца на пальце", - добавляет она.

Кейт Миддлтон / Фото: Associated Press

Вместо празднования Рождества с королевской семьей 24-летняя Кейт Миддлтон отправилась в Шотландию со своими родителями на каникулы.

Британская королевская семья в Сандрингеме в 2022 / Фото: Getty Images

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