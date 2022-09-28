Вот это поворот: Меган и Гарри наняли телохранителя, который был осужден за домашнее насилие

Меган и Гарри снова попали в неприятную ситуацию. Это произошло за несколько дней до того, как мир узнал о смерти бабушки принца – королевы Елизаветы II.

6 сентября, в тот самый день, когда Ее Величество королева в последний раз появилась на публике, Меган и Гарри были в Манчестере. Вечером они приняли участие в саммите One Young World Summit, поддерживая организацию, советником которой Меган является с 2014 года.

Меган и Гарри в Манчестере / Фото: Associated Press

Папарацци сфотографировали, когда Сассекские приехали на мероприятие. И, как сообщает издание Daily Mail, пару сопровождал бывший офицер полиции, осужденный за попытку задушить свою жену.

51-летний Пере Даобри был запечатлен за рулем Range Rover герцога и герцогини Сассекских, когда они выезжали из коттеджа Фрогмор на пути к лондонской станции Юстон.

Меган и Гарри со своей охраной в Манчестере / Фото: Getty Images

Мужчина был осужден Магистратским судом Колчестера в сентябре 2016 года за нападение на свою жену Сару Джей, бывшего сержанта полиции Эссекса, после того как она заявила, что больше не любит его.

Узнав охранника, королевские наблюдатели возмутились, как Гарри и Меган могли нанять на работу такого человека. Издание ссылается на заявление Меган, которое она сделала во время тура пары по Южной Африке в 2019 году. Тогда во время одного из выступлений герцогиня сказала, что мужчины и мальчики должны нести ответственность за свои действия.

Меган и Гарри с охранником / Фото: Getty Images

"Если учесть, насколько откровенна Меган в женских вопросах, просто удивительно, что она наняла телохранителя с таким опытом".

"Его жена Сара пережила с ним действительно травмирующее время, и я уверен, что если бы Меган и Гарри знали всю историю, им было бы совсем некомфортно, если бы он был их телохранителем".

"Это был такой шок, когда я увидел фотографию и сразу узнал Пера - он довольно высокий и характерный, и у него на лице значительные шрамы, так что он вполне узнаваем".

"Пэр ужасно обращался с Сарой, и ей пришлось дважды вылезать через окно, чтобы спастись от него. Я действительно не думаю, что Гарри и Меган хотели бы, чтобы кто-то вроде него охранял их".

Так пишут поклонники о решении пары нанять такую охрану. Вопрос о том, знали ли Сассекские эту историю, остается открытым.

Бывшая жена телохранителя давала интервью после пережитого травмирующего опыта, в котором сказала:

"Я страдала от рук этого сумасшедшего два года. Я опустошена, что он не за решеткой. Он заслуживает там быть. Для любого человека это ужасно, а для полицейского то, что он сделал, возмутительно. Он чуть не убил меня. Все, что он получил, - это шлепок по запястьям. Что это значит для других мужчин? Когда я встретила его, я была сильной, уверенной в себе, способной женщиной. Я никогда не могла представить себя жертвой домашнего насилия. Я была напугана, изолирована, и мне не к кому было обратиться", - заявила женщина.

В 2015 году пара поссорилась в спальне, мужчина разгневался и набросился на жену с кулаками, начав ее душить. Когда понял, что произошло, вызвал экстренную службу и признался в содеянном.

А Меган и Гарри, напомним, проводят кампанию по повышению осведомленности о домашнем насилии через свой фонд Archewell.

Меган и Гарри в Манчестере / Фото: Associated Press

Читайте также: