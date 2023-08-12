Вот это поворот: датский принц Кристиан закрутил роман с принцессой несуществующего престола

Пока никаких официальных заявлений семей по поводу этих отношений нет, из-за чего появляются слухи даже о помолвке юных наследников.

На протяжении последних десятилетий представители европейских королевских домов женились и выходили замуж в основном за "простолюдинов". Например, принц Уильям встретил Кейт Миддлтон в университете, а принца Гарри с Меган Маркл познакомили друзья. Никто из них не принадлежал к знати и не имел титулов, вероятно, поэтому высший аристократический свет Европы немного удивился, когда в СМИ появилась информация, что наследник датского престола - 17-летний принц Кристиан - встречается с 18-летней сицилийской принцессой Марией Кьярой де Бурбон, герцогиней Капри.

Принц Кристиан / Фото: Getty Images

Кристиан - старший ребенок кронпринца Фредерика и кронпринцессы Мэри, а также внук правящей королевы Маргрете II.

18-летняя Мария Кьяра де Бурбон - дочь Карло Бурбон-Сицилийского и Камиллы Крочани - дочери итальянского промышленного миллиардера.

Кронпринц Фредерик, принц Кристиан и кронпринцесса Мэри / Фото: Getty Images

Отец девушки - глава младшей ветви испанской королевской семьи Бурбон-Сицилийского дома, которая происходит от династии Капетингов и правила южной Италией и Сицилией в 18 и 19 веках. Поэтому Кьяра носит титул Ее Королевское Высочество и называет себя принцессой.

Кьяра любит гламурную и богатую жизнь, в отличии от многих других представителей знати ведет соцсети, где хвастается дорогими вещами, посещает гламурные мероприятия, позирует фотографам и дает интервью прессе.

Кьяра и Каролина де Бурбон / Фото: Getty Images

Вместе с сестрой Кьяра наслаждаются жизнью в роскоши, проводя время между Италией, Монако, Парижем и Сен-Тропе, греясь на солнце и максимально используя богатство своей семьи.

Согласно источникам издания Daily Mail, Кристиан уже познакомил возлюбленную с бабушкой-королевой и они все вместе "пили чай".

"Это неофициальный знак одобрения Кьяры, потому что Маргрет не пьет чай с кем попало", - сказал источник из королевского дворца. "Кьяра была в восторге от королевы - она мечтала встретить эту ​​культовую правительницу и несколько месяцев тренировалась делать реверансы", - добавил инсайдер, отметив, что Кьяра очень нервничала.

Кьяра де Бурбон / Фото: Getty Images

Кьяра де Бурбон / Фото: Getty Images

Кьяра, Каролина и их мама Камилла / Фото: Getty Images

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