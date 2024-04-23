Вот это совпадение: у британских и люксембургских монархов есть похожие колье с аквамаринами

В обеих семьях украшения появились приблизительно в один период, поєтому их дизайн очень похож.

Ювелирные коллекции королевских семей удивляют, поскольку хранят просто невероятные украшения сделанные из редких и уникальных камней и металлов. Одной из самых роскошных из всех коллекций, конечно же, однозначно можно назвать ту, которая принадлежит британской королевской семьей.

На протяжении многих лет представительницы семьи появлялись на публике в удивительных изделиях. Некоторое украшения передавались с поколения в поколение, но были и новые приобретения и подарки, как, например, парюра с аквамаринами.

Набор украшений в семье с 1953 года и был подарен королеве Елизавете II от президента и народа Бразилии в честь ее коронации.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Парюра сделана компанией Mappin & Webb из больших бразильских аквамаринов, бриллиантов и платины. На протяжении многих лет королева Елизавете II носила эти украшения на различные государственные мероприятия.

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Королева Елизавета II / Фото: Getty Images

Однако подобный набор есть не только у британцев. Также парюра с аквамаринами является частью семейного наследия и люксембургской герцогской семьи, но точное ее происхождение неизвестно. Согласно The Royal Watcher, набор входил в число подарков, преподнесенных бельгийской принцессе Жозефине Шарлотте, когда она вышла замуж за наследного великого герцога Люксембурга в 1953 году. С того времени набор с аквамаринами носили разные представительницы семьи.

Особенно в обоих наборах - британском и люксембургском - похожи колье и серьги. Аквамарины огранены практически одинаково, украшены бриллиантами, платиной. Формы изделий также похожи, вероятно, сходство есть из-за того, что сделаны они практически в одно и то же время в соответствии с той модой.

Принцесса Стефания Люксембургская / Фото: Getty Images

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