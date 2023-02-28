Вот так конфуз: Меган Маркл появилась на собственной помолвке в грязных туфлях

Меган Маркл и принц Гарри объявили о своей помолвке 27 ноября 2017 года. Помним, что тогда голливудская актриса появилась перед камерами британских фотографов в идеальном белом пальто, а вот туфли для этого выхода подобрала не самые удачные.

Как раз в том году бабушка и дедушка принца Гарри – королева Елизавета и принц Филипп праздновали 70-летнюю годовщину со дня своей свадьбы. Поэтому Гарри и Меган пришлось немного подождать, пока все праздничные мероприятия пройдут, чтобы поделиться своей новостью с поклонниками.

Помолвка Меган и Гарри / Фото: Associated Press

В тот день Гарри и Меган вышли к собравшимся фотографам в садах Кенсингтонского дворца, чтобы сделать несколько фото с помолвки, а также продемонстрировать кольцо с бриллиантом. Меган была одета в темно-зеленое платье из коллекции марки Parosh, стоимость которого - 490 долларов, к нему подобрала белоснежное пальто канадской марки Line и бежевые туфли на шнуровке от Aquazurra за 700 долларов.

Удивительно, но факт: ее туфли были немного грязными, наверное, потому что ранее Маркл уже появлялась в них на публике во время съемки фотосессии для журнала Vanity Fair. Почему Меган выбрала именно их к такому нарядному белоснежному пальто до сих пор остается загадкой.

Туфли Меган Маркл / Фото: Getty Images

Туфли Меган Маркл / Фото: Getty Images

Напомним, однажды во время королевского тура по городам Австралии, Фиджи, Тонга и Новой Зеландии Меган, уже пребывая в статусе герцогини Сассекской, спускалась с самолета в красном платье, с которого ее помощники забыли срезать бирку. Забавный конфуз герцогини облетел все СМИ.

Помолвка Меган и Гарри / Фото: Associated Press

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