Вот так новость: бывшая девушка принца Гарри стала мамой во второй раз и показала фото ребенка

Бывшая девушка принца Гарри - Челси Дэви – в неожиданной публикации в Instagram рассказала о том, что родила второго ребенка.
Челси не часто появляется в соцсетях, но прервала перерыв, чтобы объявить поклонникам важную новость – она теперь мама сына и дочери. А также объявила о своем новом бизнес-проекте, названном в честь ее дочери Хлои.
"Прошло три года и двое детей с момента вашей последней новой коллекции, но мы очень рады вернуться в игру. Представляю коллекцию Chloe, названную в честь моей малышки. Надеюсь, она вам понравится так же, как и мне", - написала Чэлси, рекламируя ювелирные изделия ее бренда AYA.
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На фото Дэви запечатлена в белой футболке, джинсах и золотых украшениях из коллекции Chloe, а на втором снимке она запечатлена в джинсовых шортах и тоже в белой футболке и несет на руках свою дочь Хлою.
"Моя маленькая муза", — подписала она снимок с прогулки в своих историях в Instagram.
Напомним, Чэлси и принц Гарри состояли в отношениях с перерывами примерно с 2004 по 2011 год. Она замужем за директором гостиничной компании Bijou Collection Сэмом Катмор-Скоттом, который на год старше Гарри и учился в Иттонском колледже. В 2022 году супруги стали родителями сына.
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