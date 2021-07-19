Вот так новость: Меган и Гарри хотят крестить дочь Лилибет в присутствии королевы Елизаветы II

Сложно представить, что Меган Маркл когда-либо приедет в Великобританию вместе с принцем Гарри и детьми после всего того, что они наговорили в интервью Опре Уинфри.

То самое интервью было номинировано на премию "Эмми-2021". А теперь появились слухи о том, что во время последнего визита на родину (на открытие статуи принцессы Дианы) принц Гарри поделился с кем-то из круга приближенных к королевской семье людей информацией, что они с Меган хотят крестить свою дочь Лилибет Диану в Виндзоре и чтобы на обряде обязательно присутствовала бабушка Гарри – королева Елизавета II, с которой он всегда был близок. Тем временем следует напомнить, что на крещении сына пары – Арчи – королева Елизавета II присутствовать на смогла.

Герцогиня Сассекская и принц Гарри с королевой Елизаветой II / Associated Press

"Гарри сказал нескольким людям, что они хотят, чтобы Лили крестили в Виндзоре, как и ее брата", - пишет Daily Mail. Меган и Гарри готовы подождать, пока обстановка не будет благоприятной.

Сын Меган и Гарри - Арчи / Getty Images

Дыма без огня, как известно не бывает, и, если пара приедет из Калифорнии в Великобританию, это будет настоящий фурор. Впрочем, учитывая охрану и все возможности Меган и Гарри остаться незамеченными, вполне возможно, что такой визит может состояться конфиденциально. Очевидно, что только так Елизавета II сможет увидеть свою правнучку Лилибет, которую назвали в ее честь, и старшего ребенка Меган и Гарри, которого не видела с тех самых пор, как пара уехала в Канаду, а потом и в США.

Меган и Гарри / Associated Press

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Свадьба Меган и Гарри (15 фото)

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