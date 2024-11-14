Вот так новость: принцессе Ингрид Александре приписывают роман с перспективным спортсменом

Норвежская королевская семья снова в центре внимания, хотя на этот раз это не имеет ничего общего со скандалом.

Несколько международных СМИ сообщают о том, что у наследной принцессы Игнрид Александры роман с аргентинским гонщиком, дебютировавшим в Формуле-1 в сентябре 2023 года – 21-летним Франко Колапинто.

Франко Колапинто / Фото: Associated Press

Первым слухи распространило издание Se og Hør, а после материал с сайт исчез, об этом пишет tribune.com.pk.

В сообщении говорится, что гонщик привлек внимание принцессы, которая является второй в очереди на норвежский престол. Хотя их не видели вместе на публике, источники, близкие к королевской семье, как сообщается, подтвердили Se&Hør, что они находятся в отношениях.

Принцесса Ингрид Александра / Фото: Getty Images

Принцесса Ингрид Александра (дочь кронпринца Хокона и кронпринцессы Метте-Марит), которая должна стать первой правящей королевой Норвегии после королевы Маргарет II, ранее разорвала двухлетние отношения с Магнусом Хайеном Хаугстадом.

Ни принцесса Ингрид Александра, ни Франко Колапинто публично не комментировали эти отношения. История продолжает привлекать внимание как королевских наблюдателей, так и поклонников Формулы-1 по мере ее развития.

Франко Колапинто / Фото: Associated Press

Отметим, 20-летняя наследница престола покинула дворец Скаугум и переехала в отдельную квартиру в одном из центальных районов Осло.

Напомним, ранее мы рассказывали о скандале, в который попал старший сын кронпринцессы Метте-Марит - Мариус.

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