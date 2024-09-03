Вот так новость: шведская принцесса София ждет четвертого ребенка

Радостная новость пришла со шведской королевской семьи.
39-летняя принцесса София и ее муж принц Карл Филипп в ожидании четвертого ребенка. Об этом пара сообщила в посте на официальной странице шведской королевской семьи в Instagram.
"Принц Карл Филипп и принцесса София очень рады сообщить, что принцесса ждет четвертого ребенка. Принцесса София чувствует себя хорошо, роды ожидаются в феврале 2025 года. Осенью в официальной программе принцессы Софии изменений не ожидается", - гласит сообщение.
Недавно, принцесса София с мужем посещали свадьбу норвежской принцессы Марты Луизы. София была в пышном платье и ее живота никто не заметил. Они с Карлом Филиппом уже воспитывают троих сыновей, среднему из них – Габриэлю – 31 августа исполнилось семь лет.
Читайте также:
- Собирали грибы и ягоды: шведская кронпринцесса поделилась снимками с отпуска
- Они выбрали другой путь: представители монарших семей, которые не работают на корону
- Празднуют шгодовщину свадьбы: история любви шведского принца Карла Филиппа и принцессы Софии