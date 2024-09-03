Вот так новость: шведская принцесса София ждет четвертого ребенка

39-летняя принцесса София и ее муж принц Карл Филипп в ожидании четвертого ребенка. Об этом пара сообщила в посте на официальной странице шведской королевской семьи в Instagram.

Принцесса София и принц Карл Филипп / Фото: Getty Images

"Принц Карл Филипп и принцесса София очень рады сообщить, что принцесса ждет четвертого ребенка. Принцесса София чувствует себя хорошо, роды ожидаются в феврале 2025 года. Осенью в официальной программе принцессы Софии изменений не ожидается", - гласит сообщение.

Недавно, принцесса София с мужем посещали свадьбу норвежской принцессы Марты Луизы. София была в пышном платье и ее живота никто не заметил. Они с Карлом Филиппом уже воспитывают троих сыновей, среднему из них – Габриэлю – 31 августа исполнилось семь лет.

Принцесса София и принц Карл Филипп на свадьбе принцессы Марты Луизы и Дурека Верретта / Фото: Getty Images

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