Вот так поворот: благотворительный фонд принца Чарльза получил крупное пожертвование от российского олигарха, связанного с Путиным

Благотворительный фонд принца Чарльза получил пожертвование в размере 300 000 фунтов стерлингов от российского олигарха, связанного с президентом РФ Путиным. И сегодня принц Чарльз, вероятно, не очень рад сложившейся ситуации, учитывая ту поддержку, которую королевская семья оказывает Украине.

Как сообщает Daily Mail, принц Уэльский встречался с российским олигархом Вячеслав Моше Кантором, связанным с Владимиром Путиным, в том же году, когда его благотворительная организация приняла пожертвование в размере 300 000 фунтов стерлингов от бизнесмена. Фонд принца получил деньги от благотворительной организации Moshe Kantor в 2020 году.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

6 апреля 2022 года, после вторжения России в Украину, Великобритания ввела персональные санкции против господина Кантора как против крупнейшего держателя акций компании "Акрон", обладающей стратегической важностью для российских властей. А 8 апреля 2022 года санкции против олигарха были введены Европейским Союзом.

Разоблачения вызвали новые опасения по поводу отношений принца Чарльза с неоднозначными донорами после сообщений о том, что он "посредничал" в пожертвовании от семьи Усамы бен Ладена (эту информацию опроверг Кларенс-Хаус).

68-летний Кантор, состояние которого оценивается в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, встречался с Путиным минимум семь раз. Президент России выступил с основным докладом на Всемирном форуме памяти Холокоста в январе 2020 года, организованном Кантором. Чарльз также выступил с речью на этом мероприятии и был запечатлен в разговоре с олигархом.

Вячеслав Кантор и принц Чарльз / Фото: Getty Images

В том же году Фонд принца Уэльского принял второе пожертвование в размере 300 000 фунтов стерлингов от благотворительной организации господина Кантора.

Кларенс-Хаус заявил, что попечители PWCF приняли пожертвование без участия принца. Но бывший министр либерал-демократов Норман Бейкер заявил:

"Фонд принца имеет долгую историю приема денег от сомнительных личностей. Теперь получается, что он добавил в список олигарха, связанного с Владимиром Путиным. Либо фонд принца не провел должной осмотрительности, либо ему просто все равно".

Комиссия по благотворительности заморозила счета благотворительного фонда "Кантор" после того, как его основатель был внесен в британский санкционный список. Господин Кантор является крупнейшим акционером компании по производству удобрений "Акрон", которая, по данным министерства иностранных дел, имеет "жизненно важное стратегическое значение для российского правительства.

Принц Чарльз / Фото: Getty Images

Фонд принца Чарльза заявил, что решение принять пожертвования Кантора было "основано на информации, доступной в то время, а не на информации, которая стала известна впоследствии".

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