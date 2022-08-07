Вот так поворот: благотворительный фонд принца Чарльза получил крупное пожертвование от российского олигарха, связанного с Путиным

Благотворительный фонд принца Чарльза получил пожертвование в размере 300 000 фунтов стерлингов от российского олигарха, связанного с президентом РФ Путиным. И сегодня принц Чарльз, вероятно, не очень рад сложившейся ситуации, учитывая ту поддержку, которую королевская семья оказывает Украине.
Как сообщает Daily Mail, принц Уэльский встречался с российским олигархом Вячеслав Моше Кантором, связанным с Владимиром Путиным, в том же году, когда его благотворительная организация приняла пожертвование в размере 300 000 фунтов стерлингов от бизнесмена. Фонд принца получил деньги от благотворительной организации Moshe Kantor в 2020 году.
6 апреля 2022 года, после вторжения России в Украину, Великобритания ввела персональные санкции против господина Кантора как против крупнейшего держателя акций компании "Акрон", обладающей стратегической важностью для российских властей. А 8 апреля 2022 года санкции против олигарха были введены Европейским Союзом.
Разоблачения вызвали новые опасения по поводу отношений принца Чарльза с неоднозначными донорами после сообщений о том, что он "посредничал" в пожертвовании от семьи Усамы бен Ладена (эту информацию опроверг Кларенс-Хаус).
68-летний Кантор, состояние которого оценивается в 3,5 миллиарда фунтов стерлингов, встречался с Путиным минимум семь раз. Президент России выступил с основным докладом на Всемирном форуме памяти Холокоста в январе 2020 года, организованном Кантором. Чарльз также выступил с речью на этом мероприятии и был запечатлен в разговоре с олигархом.
В том же году Фонд принца Уэльского принял второе пожертвование в размере 300 000 фунтов стерлингов от благотворительной организации господина Кантора.
Кларенс-Хаус заявил, что попечители PWCF приняли пожертвование без участия принца. Но бывший министр либерал-демократов Норман Бейкер заявил:
"Фонд принца имеет долгую историю приема денег от сомнительных личностей. Теперь получается, что он добавил в список олигарха, связанного с Владимиром Путиным. Либо фонд принца не провел должной осмотрительности, либо ему просто все равно".
Комиссия по благотворительности заморозила счета благотворительного фонда "Кантор" после того, как его основатель был внесен в британский санкционный список. Господин Кантор является крупнейшим акционером компании по производству удобрений "Акрон", которая, по данным министерства иностранных дел, имеет "жизненно важное стратегическое значение для российского правительства.
Фонд принца Чарльза заявил, что решение принять пожертвования Кантора было "основано на информации, доступной в то время, а не на информации, которая стала известна впоследствии".
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