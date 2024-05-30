Вот так поворот: брак королевы Летиции и короля Филиппа VI на грани краха

В испанской прессе не первый месяц ходят слухи о том, что в браке королевы Летиции и короля Филиппа VI не все в порядке.

Все началось с выхода нескольких книг испанского 91-летнего журналиста Хайме Пеньяфьеля, который сообщил всему миру о предполагаемой неверности королевы Летиции ее мужу - королю Филиппу VI.

С тех пор некоторые эксперты считают, что королевская пара может развестись, однако всякий раз, когда они появляются на публике, они выглядят счастливыми и ничто не предвещает развода.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Getty Images

Если бы развод все-таки состоялся, то стал бы огромным шоком для испанской монархии, пишет royalfamily.news. Это могло бы быть похожим на отношения экс-короля Хуан Карлоса I и королевы Софии (родителей Филиппа VI), которые не стали разводиться официально, но давно не живут вместе.

Известная журналистка Пилар Эйр считает, что Летиция и Филипп могут объявить о разводе весной 2025 года, когда их младшей дочери инфанте Софии исполнится 18 лет.

Принцесса София / Фото: Getty Images

"Я думаю, что этот брак уже распался, — сказала она. — Посмотрим, останутся ли они вместе, как Хуан Карлос и София, или решат жить отдельной жизнью, потому что они еще молоды, а на дворе 21 век".

Первые разговоры о кризисе в браке пары появились еще в 2012 году. А теперь слухи о разводе распространяются с новой силой.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что накануне свадьбы пара подписала брачный договор. Дэвид Рокасолано, двоюродный брат Летиции и адвокат, обнародовал это. Но сейчас, если верить слухам, его пункты уже не устраивают амбициозную королеву Летицию.

Королева Летиция и король Филипп VI / Фото: Associated Press

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