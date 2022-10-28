Вот так поворот: Камилла "приложила руку" к расставанию Кейт и Уильяма

Известный факт, что у принца Уильяма и принцессы Кейт был долгий период в отношениях, когда они встречались и присматривались друг к другу. Это длилось почти десять лет, прежде чем их помолвка состоялась.

Наверняка вы знаете, что история любви Кейт и Уильяма не была безоблачной. Они начинали с дружбы, которая переросла в любовь, но также во время своих десятилетних отношений расставались в 2007 году.

Кейт Миддлтон и принц Уильям в день своей помолвки в 2010 году / Фото: Associated Press

Об их громком разрыве в тот год говорили много. Это произошло в то время, когда принц находился в составе кавалерийского полка в Дорсете, а Кейт жила в Лондоне, а это означало, что молодая пара часто проводила время порознь. И Уильям, и Кейт публично признали свой разрыв, причем Уильям настаивал на том, что в то время они "пытались найти свой собственный путь", и что дали друг другу "немного пространства", и, по мнению принца, это сработало.

Однако, как пишет express, автор книги "Уильям и Кейт: Королевская история любви" Кристофер Андерсон, рассказал The Daily Beast, что королева Камилла могла быть движущей силой разрыва пары.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

"Я был в Лондоне, когда произошел разрыв Уильяма и Кейт. Я был потрясен, совершенно ошеломлен, все думали, что это только вопрос времени, когда Уильям предложит Кейт выйти за него замуж. А потом люди начали говорить мне, что за этим стоит Камилла. Она аристократка, она всегда вращалась в королевских кругах. Она всегда считала себя наследницей Алисы Кеппел, своей прабабушки, любовницы Эдуарда VII. И она очень гордилась этой связью, хвасталась ею и в детстве, и во взрослом возрасте. Она не смотрела на Кейт как на человека, достойного присоединиться к королевской семье. Кейт - первая женщина из рабочего класса, принятая в королевскую семью. Она происходит от шахтеров, а ее мать была стюардессой", - говорит автор.

Именно по той причине, что Камилла никогда не чувствовала, что Кейт Миддлтон как личность и семья Миддлтон в целом будут достойны войти в королевскую семью, она сказала об этом Чарльзу.

Король Чарльз II и королева Камилла / Фото: Getty Images

"Мне говорили во время разрыва, да и позже, что Камилла фактически шепнула Чарльзу на ухо, что действительно пора заставить Уильяма принять решение так или иначе. С тех пор было публично подтверждено, что Чарльз предложил Уильяму либо взять на себя обязательство перед Кейт, либо фактически отпустить ее", - утверждает автор.

Но, как мы уже знаем, расставание Кейт и Уильяма продлилось недолго: пара воссоединилась всего через десять недель после того, как принц решил, что не может без нее жить. У этой истории был прекрасный финал в виде роскошной свадьбы, которую пара сыграла 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.

Свадьба Кейт и Уильяма / Фото: Associated Press

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