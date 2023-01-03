Вот так поворот: королева Камилла появилась на публике в образе, как у Меган Маркл

Королева Камилла в первый свой выход в свет в новом 2023 году впечатлила красивым аутфитом. Такой Ее королевское Величество мы еще не видели.

Камилла с королем Чарльзом III 1 января посетила праздничную службу в церкви святой Марии Магдалины в Сандрингеме. На службу королева-консорт прибыла в длинном темном пальто с поясом на талии от Max Mara, фасон, как нам кажется, очень удачный для ее фигуры. К нему королева подобрала высокие сапоги, шляпку-таблетку от Philip Treacy а в руках держала любимую сумку от DeMellier London и букет тюльпанов.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

В похожем образе мы видели Меган, герцогиню Сассекскую, когда она в 2018 году вместе с мужем Гарри приезжала в Кардиффский замок.

На Меган тогда тоже было шерстяное пальто, но от Stella McCartney, его стоимость около 1860 долларов. Сочетала пальто она с такой же сумкой, как и Камилла от DeMellier London, узкими черными брюками и бархатными сапогами на каблуках. На шее Маркл замотала черный объемный шарф.

Меган Маркл / Фото: Getty Images

Уж не знаем, вдохновлялись ли стилисты Камиллы образом герцогини Сассекской (скорее вряд ли), но этот ее первый выход в новом году нам очень понравился.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Getty Images

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