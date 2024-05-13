Вот так поворот: названа еще одна причина, из-за которой Чарльз не захотел увидеться с Гарри

Король Чарльз не встретился с младшим сыном - принцем Гарри - во время его недавнего визита в Лондон. И вряд ли встретится с ним в ближайшем будущем.

Королевский эксперт считает, что такая встреча может нарушить баланс в семье, а именно, расстроит королеву Камиллу и принца Уильяма.

Эксперт Роберт Джобсон считает, что если король "простит" своего младшего сына, то это нарушит баланс с другими членами королевской семьи, которые стали объектом претензий и обвинений со стороны герцога Сассекского и его жены Меган Маркл, пишет express.co.uk.

Меган Маркл и принц Гарри / Фото: Associated Press

"Здесь, определенно, не было никакого пренебрежения. Гарри знал, что приедет сюда. Это было большое событие. У короля тоже было большое событие. Король носит две шляпы, и одна из них — корона. В конце концов, он должен сначала исполнить свой долг", - говорит эксперт.

Также он добавил, что был немного удивлен тем, что у отца и сына не было достаточно времени для встречи. "В последний раз Гарри взял на себя смелость приехать после новостей о раке его отца, что было очень трогательно. Я думаю, что на данный момент король постепенно восстанавливает свое здоровье. Ему, вероятно, не нужны какие-либо эмоциональные переживания по душам со своим сыном. И еще, что подумают Уильям и Камилла? Оба были глубоко оскорблены и, откровенно говоря, оклеветаны Гарри".

Королева Камилла и принц Уильям / Фото: Associated Press

Словом, эксперт убежден, что Чарльз хотел бы наладить отношения с сыном, но пока не может этого сделать в полной мере.

Напомним, ранее мы писали, что говорили специалисты по языку тела о том, что чувствовал принц Гарри во время визита в Лондон.

Принц Гарри / Фото: Associated Press

Читайте также: