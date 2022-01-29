Вот так поворот: принц Эндрю заявил, что сексуальная связь с Вирджинией Джуфре если и была, то по взаимному согласию

Вот так поворот: принц Эндрю заявил, что сексуальная связь с Вирджинией Джуфре если и была, то по взаимному согласию

Средний сын королевы Елизаветы II в те дни, когда его мать уединилась в Сандрингеме, чтобы провести годовщину смерти своего отца короля Георга VI, снова дал повод о себе поговорить.

Герцог Йоркский, а точнее, его адвокаты, ответили на обвинения в сексуальном насилии, в котором принца обвиняет гражданка США (которая, к слову, живет в Австралии и нынче является ее резидентом) Вирджиния Джуфре. В своем первом официальном ответе суду на претензии, выдвинутые против него в августе прошлого года, сын королевы опроверг обвинения госпожи Джуфре, заявив, что знать не знает эту женщину. Но теперь 61-летний принц требует, чтобы его дело рассматривал суд присяжных (группа людей, которая в ходе судебного разбирательства признает установленными некоторые факты и выносит решение о виновности подсудимого), сообщает The Mirror.

Принц Эндрю / Getty Images

Юристы принца Эндрю ссылаются на многочисленные формальные причины, по которым иск гражданки Джуфре не может быть рассмотрен. В том числе адвокаты герцога заявили, что, "если между принцем и Вирджинией Джуфре и происходила какая-либо "сексуальная активность", то это было по обоюдному согласию". Удивительная формулировка, повергшая в шок многих королевских экспертов.

Многие из них поставили такую тактику защиты под сомнение, опасаясь, что разоблачение принца Эндрю может нанести непоправимый вред королевской семье в частности и британской монархии в целом. Неблагоприятная ситуация может повлиять и на празднование платинового юбилея королевы Елизаветы II, который она отмечает 6 февраля, но празднества запланированы на июнь 2022 года.

Принц Эндрю и королева Елизавета II / Getty Images

Очевидно, что если дело дойдет до суда, то "все грязное белье" будет выставлено на всеобщее обозрение. А в своих многочисленных заявлениях герцог Йоркский уже сделал немало ошибок, то заявляя, что ему не хватает информации, чтобы принять или опровергнуть те или иные заявления, то отрицая свою дружбу с недавно осужденной Гислейн Максвелл (присяжные в нью-йоркском суде признали подругу покойного американского миллиардера Джеффри Эпштейна, британскую светскую львицу, виновной в вовлечении несовершеннолетних девушек в противозаконные сексуальные связи. 60-летней Максвелл грозит до 80 лет тюрьмы, то есть пожизненный срок).

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Сейчас принц Эндрю уже признает, что встречался с Джеффри Эпштейном примерно в 1999 году, но отрицает, что участвовал в каких-либо преступных действиях. А ту самую фотографию, где герцог запечатлен в обнимку с Джуфре (в девичестве Робертс), ни он сам, ни его адвокаты пока никак не комментируют. Адвокат Вирджинии Джуфре - Лиза Блум – назвала ход принца Эндрю не более чем пиаром, поскольку ее клиентка ранее уже просила о суде присяжных. А источники близкие к герцогу говорят, что Эндрю всегда отрицал все обвинения и будет продолжать делать все возможное, чтобы очистить свое имя.

Вирджиния Джуфре / Associated Press

Из-за громкого сексуального скандала в январе 2022 года королева Елизавета II лишила сына его воинских званий, титула Его королевское Высочество и королевского патронажа.

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