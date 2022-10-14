Вот так совпадение: день коронации Чарльза - особенная дата не только для Меган и Гарри, но и для Камиллы

Коронация короля Чарльза III состоится 6 мая 2023 года. И, оказалось, что это не только важный день для Чарльза и его сына Гарри, но и для супруги короля Камиллы.
Мы уже рассказывали, что 6 мая празднует день рождения сын принца Гарри и Меган – Арчи. По этому поводу есть дискуссия, а смогут ли Сассекские посетить знаменательное событие. Эксперт даже назвала, кто из королевской семьи больше всех жаждет приезда Сассекских.
Но, оказывается, 6 мая важная дата и для королевы Камиллы. В этот день ее дочь Лора Лопес отмечает годовщину свадьбы.
Лора и бухгалтер Гарри Лопес поженились 6 мая 2006 года в церкви Святого Кириака в Лакоке, Уилтшир В браке у них родилось трое детей – дочь и сыновья-близнецы.
Лора выходила замуж в фамильной тиаре своей матери Cubitt-Shand. Эту изящную диадему с бриллиантовым цветком на свою первую свадьбу с Эндрю Паркером Боулзом надевала 25-летняя Камилла.
К слову, о короне, которую должна надеть в день коронации королева Камилла сейчас точится много разговоров. Из-за бриллианта, помещенного по центру этой короны, разгорелся уже целый скандал. Но мы надеемся, ничто не испортит праздник королю и королеве и мы увидим на голове Камиллы корону, пусть и с каким-то другим камнем.
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