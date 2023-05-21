Вот так совпадение: в гардеробе Елизаветы II было платье, похожее на свадебный наряд ее невестки Камиллы

Королева Елизавета II любила носить яркие образы. Но мы никак не ожидали, что в ее гардеробе был наряд, похожий на свадебное платье королевы Камиллы.

В таком наряде королева Елизавета II вместе с супругом принцем Филиппом присутствовала на свадьбе своего внука Питера Филлипса и Отем Келли в часовне Святого Георгия 17 мая 2008 года в Виндзоре. Питер – сын дочери королевы – принцессы Анны.

Королева Елизавета II и принц Филипп / Фото: Getty Images

У Камиллы, жены короля Чарльза, в день их свадьбы было платье-пальто бледно-голубого цвета с золотой вышивкой также от Робинсона Валентайна и она была в необычной шляпе, которую тоже создал Филипп Трейси. Эта шляпа была выполнена в виде золотого венка с колосьями пшеницы. Образ дополняли также серьги-клипсы (так как у Камиллы не проколоты уши) в виде лепестков.

Недавно король Чарльз и королева Камилла были коронованы на службе в Вестминстерском аббатстве. Подробнее об этом историческом событии мы вам рассказывали.

Свадьба Камиллы и Чарльза, 2005 год / Фото: Associated Press

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