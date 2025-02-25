Вот так сюрприз: королева Камилла рассказала о пополнении в их с королем Чарльзом семье

Королева Камилла посещая сегодня Дом искусств и знаний Бини в Кентербери поделилась неожиданной новостью с публикой.

Супруга короля Чарльза сообщила, что недавно взяла восьминедельного щенка из приюта.

Королева Камилла, как известно, любит собак, и в конце прошлого года умерла ее обожаемая собака породы джек-рассел-терьер по кличке Бет.

Королева сообщила, что недавно усыновила восьминедельного щенка из приюта. Он маленький и выглядит, как крот, а зовут новую собаку Моли, пишет express.co.uk.

Королева Камилла / Фото: Getty Images

Супруга монарха является покровительницей центра спасения собак Battersea Dogs & Cats Home. Пока не ясно, была ли Моли взяла из этого центра спасения животных, Камилла об этом не рассказала. Лишь добавила, что ее собака очень ласковая.

Ждем теперь фотографий от королевы, ведь ранее она неоднократно делилась в соцсетях снимками своих собак. Они даже были вышиты на ее коронационном платье.

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