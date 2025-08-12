- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 497
- Время на прочтение
- 1 мин
Вот так сюрприз: Меган Маркл и принц Гарри поделились хорошими новостями
Меган Маркл и принц Гарри продолжат свое сотрудничество с Netflix и даже расширяют его.
Герцог и герцогиня Сассекские представили новые планы своего партнерства с Netflix.
11 августа принц Гарри и Меган Маркл объявили Netflix о расширении своего творческого партнерства через Archewell Productions, заключив многолетний контракт на право первого выбора в кино- и телепроектах.
«Мы гордимся тем, что расширяем наше партнерство с Netflix и расширяем совместную работу, включив в нее бренд As ever», — заявила 44-летняя Меган. «Мы с мужем вдохновляемся нашими партнерами, которые тесно сотрудничают с нами и нашей командой Archewell Productions, создавая продуманный контент разных жанров, который находит отклик во всем мире и отражает наше общее видение».
Напомним, в июле широко сообщалось о том, что первоначальный контракт герцога и герцогини Сассекских с Netflix на сумму 100 долларов не будет продлен, поскольку он истекает в сентябре.
Меган Маркл также сообщила, что второй сезон ее шоу «С любовью, Меган» выйдет в эфир в конце этого месяца, а праздничный выпуск «С любовью, Меган: Праздничное торжество» выйдет в декабре 2025 года.
Напомним, документальный сериал пары «Гарри и Меган», снятый в 2022 году, остается самым популярным документальным дебютом Netflix на сегодняшний день. Они также спродюсировали фильмы «Жить, чтобы лидировать» (2022), «Сердце непокорённого» (2023) и «Поло » (2024).