Вот так сюрприз: Меган Маркл и принц Гарри поделились хорошими новостями

Герцог и герцогиня Сассекские представили новые планы своего партнерства с Netflix.

11 августа принц Гарри и Меган Маркл объявили Netflix о расширении своего творческого партнерства через Archewell Productions, заключив многолетний контракт на право первого выбора в кино- и телепроектах.

«Мы гордимся тем, что расширяем наше партнерство с Netflix и расширяем совместную работу, включив в нее бренд As ever», — заявила 44-летняя Меган. «Мы с мужем вдохновляемся нашими партнерами, которые тесно сотрудничают с нами и нашей командой Archewell Productions, создавая продуманный контент разных жанров, который находит отклик во всем мире и отражает наше общее видение».

Напомним, в июле широко сообщалось о том, что первоначальный контракт герцога и герцогини Сассекских с Netflix на сумму 100 долларов не будет продлен, поскольку он истекает в сентябре.

Меган Маркл также сообщила, что второй сезон ее шоу «С любовью, Меган» выйдет в эфир в конце этого месяца, а праздничный выпуск «С любовью, Меган: Праздничное торжество» выйдет в декабре 2025 года.

Напомним, документальный сериал пары «Гарри и Меган», снятый в 2022 году, остается самым популярным документальным дебютом Netflix на сегодняшний день. Они также спродюсировали фильмы «Жить, чтобы лидировать» (2022), «Сердце непокорённого» (2023) и «Поло » (2024).