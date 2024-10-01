Вот так сюрприз: принцесса Беатрис объявила о второй беременности

Принцесса Йоркская и ее муж Эдоардо Мапелли-Моцци объявили сегодня, что ожидают рождения второго ребенка, в трогательном посте в королевском аккаунте в Instagram.

Супруги, которые уже воспитывают трехлетнюю дочь, поделились этой радостной новостью с публикой.

"Ее Королевское Высочество принцесса Беатрис и господин Эдоардо Мапелли-Моцци очень рады сообщить, что они ожидают второго ребенка в начале нового года. Брата или сестру для Вольфи и Сиенны.

Принцесса Беатрис с мужем Эдоардо и сыном Кристофером / Фото: Associated Press

Его Величество король был проинформирован, и обе семьи в восторге от этой новости", - говорится в сообщении.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци / Фото: Getty Images

В честь объявления были опубликованы две новые фотографии семьи: на одной из них Беа и Эдо запечатлены в объятиях друг друга, а на другой - Эдоардо идет за руку с дочерью Сиенной и своим сыном Кристофером от предыдущих отношений, которого называют Вольфи. Девочка с красным бантом в волосах одета в ярко-желтые резиновые сапоги и цельный синий водонепроницаемый комбинезон для защиты от луж, украшенный изображениями облаков и птиц.

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Напомним, ранее Беатрис говорила, что хотела бы еще детей. У ее младшей сестры принцессы Евгении двое сыновей.

Принцессы Беатрис и Евгения / Фото: Getty Images

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