Вот так сюрприз: Шарлотта Казираги ждет третьего ребенка

Член монакской княжеской семьи – Шарлотта Казираги – ждет второго ребенка от своего мужа Дмитрия Рассама. Для Шарлотты это уже третья беременность.

Об этом пишет издание Elle, но информацию о беременности Шарлотты подтвердил французский журнал Voici, хотя слухи впервые появились еще в августе 2022-го. Для дочери принцессы Каролины это будет третий ребенок. Шарлотта, напомним, уже растит двоих сыновей.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам / Фото: Getty Images

В 2013 году у нее родился первенец Рафаэль от отношений с комиком Гадом Эльмалехом, а в 2019-м на свет появился второй сын Бальтазар от ее нынешнего мужа Дмитрия Рассама.

Дворец пока что официально не подтверждает информацию, да и вряд ли это произойдет, ведь Шарлотта не является ближайшей претенденткой на трон. Французские СМИ судачат, что Казираги, родив двух мальчиков, теперь мечтает о девочке.

Шарлотта Казираги и Дмитрий Рассам с сыном / Фото: Associated Press

Читайте также: