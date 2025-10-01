Принцесса Анна в Киеве / © Getty Images

Принцесса Анна во вторник совершила неожиданный визит в Украину, чтобы привлечь внимание к «травматическому опыту детей, живущих на передовой конфликта», сообщил Букингемский дворец.

На вокзале в Киеве королевскую особу тепло встретили цветами и реверансами, сама Анна выглядела довольно скромно. Она прибыла, чтобы обсудить поддержку Великобритании Украине и встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Официальный визит, предпринятый по просьбе Министерства иностранных дел, состоялся всего через несколько недель после того, как ее племянник принц Гарри во время неожиданного визита в Киев посетил ветеранов, получивших ранения на войне.

Анна посетила Детский мемориал вместе с первой леди Еленой Зеленской, а также посетила Центр защиты прав детей, созданный во время конфликта для поддержки молодых людей, пострадавших от войны. Она оставила игрушечного медведя у мемориала детям.

Также королевская особа была запечатлена в центре Киева возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, где посмотрела выставку сгоревшей российской военной техники.

Это второй визит члена королевской семьи в страну менее чем за месяц после визита герцога Сассекского в Киев в середине сентября.

В прошлом году, напомним, в Киев приезжала герцогиня Эдинбургская Софи, она также посетила Ирпень и Бучу.