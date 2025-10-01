ТСН в социальных сетях

Вот так сюрприз: в Киев с неожиданным визитом приехала сестра короля Чарльза — принцесса Анна

Следом за сыном короля Чарльза — принцем Гарри — в Киев с визитом прибыла сестра монарха — королевская принцесса Анна.

Принцесса Анна в Киеве

Принцесса Анна в Киеве / © Getty Images

Принцесса Анна во вторник совершила неожиданный визит в Украину, чтобы привлечь внимание к «травматическому опыту детей, живущих на передовой конфликта», сообщил Букингемский дворец.

Принцесса Анна в Киеве / © Getty Images

Принцесса Анна в Киеве / © Getty Images

На вокзале в Киеве королевскую особу тепло встретили цветами и реверансами, сама Анна выглядела довольно скромно. Она прибыла, чтобы обсудить поддержку Великобритании Украине и встретилась с президентом Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской.

Принцесса Анна и президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Принцесса Анна и президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Официальный визит, предпринятый по просьбе Министерства иностранных дел, состоялся всего через несколько недель после того, как ее племянник принц Гарри во время неожиданного визита в Киев посетил ветеранов, получивших ранения на войне.

Принцесса Анна и президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Принцесса Анна и президент Владимир Зеленский / © Associated Press

Анна посетила Детский мемориал вместе с первой леди Еленой Зеленской, а также посетила Центр защиты прав детей, созданный во время конфликта для поддержки молодых людей, пострадавших от войны. Она оставила игрушечного медведя у мемориала детям.

Принцесса Анна и Елена Зеленская / © Associated Press

Принцесса Анна и Елена Зеленская / © Associated Press

Также королевская особа была запечатлена в центре Киева возле Свято-Михайловского Златоверхого монастыря в Киеве, где посмотрела выставку сгоревшей российской военной техники.

Принцесса Анна в Киеве / © Associated Press

Принцесса Анна в Киеве / © Associated Press

Это второй визит члена королевской семьи в страну менее чем за месяц после визита герцога Сассекского в Киев в середине сентября.

Принцесса Анна в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре / © Associated Press

Принцесса Анна в Свято-Михайловском Златоверхом монастыре / © Associated Press

В прошлом году, напомним, в Киев приезжала герцогиня Эдинбургская Софи, она также посетила Ирпень и Бучу.

