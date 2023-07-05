Вот-вот родит: Кэрри Джонсон умилила кадрами из фотосессии, сделанной на последних неделях беременности

В своем Instagram супруга экс-премьер-министра Великобритании поделилась милыми кадрами из нового летнего фотосета, в котором снялась вместе со своими двумя детьми.

Одета Кэрри в белое короткое платье с гороховым принтом и объемными рукавами, ее волосы распущены. Босиком она прогулялась по лесной трапе, держа на руках дочь Роми. Сын пары Уилфред шел впереди.

"Осталось совсем немного Спасибо, милый @romybecker.photographer, что запечатлел несколько моментов спокойствия перед тем, как начнется настоящее веселье ", - написала Кэрри в подписи под кадрами.

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Напомним, Борис и Кэрри поженились в 2021 году, их первенец появился на свет за год до их свадьбы, а дочь родилась в декабре 2021 года. В мае 2023 года стало известно, что супруги ждут третьего общего ребенка.

У политика есть также пятеро детей от предыдущих браков и отношений.

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