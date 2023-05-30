Вот-вот родит: принцесса Евгения переехала жить в коттедж неподалеку от больницы Портленда

Принцесса Йоркская Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк переехали жить в коттедж, который расположен в двух минутах от больницы Портленда. Очевидно, рожать своего второго ребенка принцесса будет именно в этой больнице.

В коттедже Ivy Cottage принцесса Йоркская готовится к рождению второго малыша, пол которого не сообщается. По словам ее матери Сары Фергюсон, принцесса Евгения должна родить со дня на день.

Принцесса Евгения и ее муж Джек Бруксбэнк на коронации короля Чарльза III / Фото: Getty Images

Дом с тремя спальнями расположен всего в нескольких минутах езды от больницы Портленда, где Евгения родила своего первого ребенка – сына Августа – в феврале 2021 года. Мать Евгении недавно рассказывала, что принцесса должна родить в конце мая, пишет express.

Ivy Cottage также хранит приятные воспоминания для пары, поскольку это был их первый совместный дом. Евгения и Джек официально прожили здесь два с половиной года.

Принцесса Евгения с сестрой Беатрис на большом обеде в честь коронации в Чалфонт-Сент-Джайлс / Фото: Associated Press

Также супруги жили во Frogmore Cottage, который ранее принадлежал принцу Гарри и Меган Маркл. В марте стало известно, что король Чарльз III выселил пару из дома и теперь там будет жить отец принцессы Евгении – принц Эндрю, однако брат короля не в восторге от этой идеи.

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