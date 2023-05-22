Вот-вот родит: жена Бориса Джонсона подтвердила беременость и показала фото живота

И вот Кэрри Джонсон подтвердила эти догадки, опубликовав в Instagram фото своего живота, а также снимок с детьми. В кадре не видно их лиц, так как запечатлены они были спинами к камере во время прогулки. В подписи жена Бориса Джонсона пишет:

"Новый член команды прибывает всего через несколько недель. Последние 8 месяцев я чувствовала себя довольно уставшей, но мы не можем дождаться встречи с этим малышом. Уилф рад, что снова стал старшим братом и постоянно болтает об этом. Не думаю, что Роми понимает, что будет... Она скоро поймет!".

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Напомним, Кэрри и Борис Джонсон 29 мая 2021 на тайной церемонии в Вестминстерском соборе, которую посетили тридцать гостей. В этом году пара отпразднует уже вторую годовщину и готова встречать третьего рбщего ребенка.

Борис Джонсон и его супруга Кэрри / Фото: Associated Press

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