Война: 29-й день в десяти фотографиях

Война: 29-й день в десяти фотографиях

Уже месяц Украина борется за свою свободу и за будущее всего мира.

Этот день был непростым, но сегодня мы стали на еще ближе к нашей победе.

Getty Images

Девушки принимают участие в марше протеста против нападений России на Украину 24 марта 2022 года в Кракове, Польша.

Getty Images



Поврежденные здания города Мариуполя, 24 марта 2022 года.

Getty Images

Мариуполь, 24 марта 2022 года.

Getty Images



Огонь и дым, освещающие небо к востоку от Харькова, 24 марта 2022 года.

Getty Images



Гражданские добровольцы учатся пользоваться штурмовой винтовкой во время военных учений в Одессе, Украина, 23 марта 2022 года.

Getty Images



Пожарный тушит пожар после того, как русские обстреляли склад в пригороде Киева 24 марта 2022 года.

Getty Images



Украинский военнослужащий стоит на страже возле горящего склада, пораженного российским снарядом, в пригороде Киева, 24 марта 2022 г.

Getty Images



Родственники скорбят во время церемонии похорон Сергея Муравцкого (61 год), который погиб по дороге в больницу после нападения русских под Киевом, 24 марта. 2022 год на Байковом кладбище в Киеве, Украина.

Getty Images



Украинские женщины-военнослужащие перед тем, как отправиться на передовую во Львове, Украина, 24 марта 2022 года.

Читайте также: