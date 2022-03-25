Война: 29-й день в десяти фотографиях

Уже месяц Украина борется за свою свободу и за будущее всего мира.
Этот день был непростым, но сегодня мы стали на еще ближе к нашей победе.
Девушки принимают участие в марше протеста против нападений России на Украину 24 марта 2022 года в Кракове, Польша.
Поврежденные здания города Мариуполя, 24 марта 2022 года.
Мариуполь, 24 марта 2022 года.
Огонь и дым, освещающие небо к востоку от Харькова, 24 марта 2022 года.
Гражданские добровольцы учатся пользоваться штурмовой винтовкой во время военных учений в Одессе, Украина, 23 марта 2022 года.
Пожарный тушит пожар после того, как русские обстреляли склад в пригороде Киева 24 марта 2022 года.
Украинский военнослужащий стоит на страже возле горящего склада, пораженного российским снарядом, в пригороде Киева, 24 марта 2022 г.
Родственники скорбят во время церемонии похорон Сергея Муравцкого (61 год), который погиб по дороге в больницу после нападения русских под Киевом, 24 марта. 2022 год на Байковом кладбище в Киеве, Украина.
Украинские женщины-военнослужащие перед тем, как отправиться на передовую во Львове, Украина, 24 марта 2022 года.
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