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Война: 29-й день в десяти фотографиях

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Война: 29-й день в десяти фотографиях

Getty Images

Уже месяц Украина борется за свою свободу и за будущее всего мира.

Этот день был непростым, но сегодня мы стали на еще ближе к нашей победе. 

© Getty Images
Getty Images

Девушки принимают участие в марше протеста против нападений России на Украину 24 марта 2022 года в Кракове, Польша.

© Getty Images
Getty Images


Поврежденные здания города Мариуполя, 24 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Мариуполь, 24 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images


Огонь и дым, освещающие небо к востоку от Харькова, 24 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images


Гражданские добровольцы учатся пользоваться штурмовой винтовкой во время военных учений в Одессе, Украина, 23 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images


Пожарный тушит пожар после того, как русские обстреляли склад в пригороде Киева 24 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images


Украинский военнослужащий стоит на страже возле горящего склада, пораженного российским снарядом, в пригороде Киева, 24 марта 2022 г. 

© Getty Images
Getty Images


Родственники скорбят во время церемонии похорон Сергея Муравцкого (61 год), который погиб по дороге в больницу после нападения русских под Киевом, 24 марта. 2022 год на Байковом кладбище в Киеве, Украина. 

© Getty Images
Getty Images


 Украинские женщины-военнослужащие перед тем, как отправиться на передовую во Львове, Украина, 24 марта 2022 года. 

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