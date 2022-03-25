Война: 30-й день в десяти фотографиях

Война длится уже 30 дней.

Что произошло сегодня, чему мы радовались, над чем горевали, каким запомним мы этот день войны, смотрите в подборке из десяти фотографий.

30-й день в десяти фотографиях / Credits

Иванка приветствует солдата украинской армии Богдана на железнодорожном вокзале 25 марта 2022 года во Львове, Украина. Он приехал в отпуск с боевых действий в Луганской области.

30-й день в десяти фотографиях / Credits

Наталья из Рубежного держит свою кошку Лари на железнодорожном вокзале, 25 марта 2022 года во Львове.

30-й день в десяти фотографиях / Credits

Одессит Александр укладывает камни, символизирующие украинский трезубец на пляже, в Одессе, Украина, 25 марта 2022 года.

30-й день в десяти фотографиях / Credits

Пожилой мужчина идет по заправочной станции после артиллерийского обстрела на 30-й день российского вторжения в Украину в Харькове на северо-востоке 25 марта 2022 года. По меньшей мере четыре мирных жителя погибли и несколько человек получили ранения.

30-й день в десяти фотографиях / Credits

Разрушенная школа в Харькове 25 марта 2022 года.

30-й день в десяти фотографиях / Credits

Кукла среди обломков разрушенного детского сада в Харькове 25 марта 2022 года.

30-й день в десяти фотографиях / Credits

Александра Назарова и Максим Никитин во время соревнований по фигурному катанию в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию в Монпелье, на юге Франции, 25 марта 2022 года.

30-й день в десяти фотографиях / Credits

Папа Франциск молится во время покаянной службы в базилике Святого Петра 25 марта 2022 года в Ватикане, во время которой он должен посвятить Россию и Украину Непорочному Сердцу Марии.

30-й день в десяти фотографиях / Credits



Люди идут к закрытому мешками с песком входу в бомбоубежище после того, как 25 марта 2022 года во Львове, Украина, прозвучали сирены воздушной тревоги.

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