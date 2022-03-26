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Война: 31-й день в десяти фотографиях

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Война: 31-й день в десяти фотографиях

Getty Images

Сегодня суббота, но на войне, как известно, выходных нет.

Этот день был тяжелым: обстрелы Львова, потери, русские танки на улицах Славутича. Но в нем было и много хорошего: освобожденные Тростянца, спасение 4000 мариупольцев и поддержка наших друзей со всего мира. 

© Getty Images
Getty Images

Пожарные тушат пожар на промышленном объекте после российской военной атаки 26 марта 2022 года во Львове, Украина.

© Getty Images
Getty Images


Дым поднимается из промышленного объекта после российской военной атаки в районе 26 марта 2022 года во Львове, Украина. Мэр Львова Андрей Садовый выступил с официальным заявлением о том, что «горит один из промышленных объектов, где хранится топливо». 

© Getty Images
Getty Images


Женщина несет своих собак в чемодане после эвакуации из дома в пригороде Киева, 26 марта 2022 год. 

© Getty Images
Getty Images


Авария на дороге Скибин - это та же дорога, которая соединяет Киев с Черниговом, в Броварах, Украина, 11 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Группа территориальной обороны из города Вышгород, 2 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Дым поднимается над городом Львов на западе Украины после атак России 26 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Мужчина помогает с уборкой в ​​городе Бышев на окраине города Киева, Украина, 25 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images


Тамара Назарова, эвакуированная из города Ирпень, с собаками в Киеве, Украина, 26 марта 2022 года.  Назарова привезла 24 собаки, 12 из которых принадлежат ей. 

© Getty Images
Getty Images

В результате обстрела русскими в Киевской области разрушен ресторан, Сытняки, Киевская область, 25 марта 2022.

© Getty Images
Getty Images

Украинские и британские антивоенные протестующие маршируют по Пикадилли против российского вторжения в Украину 26 марта 2022 года в Лондоне, Англия. Марш был организован мэром Лондона Садиком Ханом. 

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