Война: 31-й день в десяти фотографиях

Сегодня суббота, но на войне, как известно, выходных нет.

Этот день был тяжелым: обстрелы Львова, потери, русские танки на улицах Славутича. Но в нем было и много хорошего: освобожденные Тростянца, спасение 4000 мариупольцев и поддержка наших друзей со всего мира.

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Пожарные тушат пожар на промышленном объекте после российской военной атаки 26 марта 2022 года во Львове, Украина.

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Дым поднимается из промышленного объекта после российской военной атаки в районе 26 марта 2022 года во Львове, Украина. Мэр Львова Андрей Садовый выступил с официальным заявлением о том, что «горит один из промышленных объектов, где хранится топливо».

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Женщина несет своих собак в чемодане после эвакуации из дома в пригороде Киева, 26 марта 2022 год.

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Авария на дороге Скибин - это та же дорога, которая соединяет Киев с Черниговом, в Броварах, Украина, 11 марта 2022 года.

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Группа территориальной обороны из города Вышгород, 2 марта 2022 года.

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Дым поднимается над городом Львов на западе Украины после атак России 26 марта 2022 года.

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Мужчина помогает с уборкой в ​​городе Бышев на окраине города Киева, Украина, 25 марта 2022 года.

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Тамара Назарова, эвакуированная из города Ирпень, с собаками в Киеве, Украина, 26 марта 2022 года. Назарова привезла 24 собаки, 12 из которых принадлежат ей.

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В результате обстрела русскими в Киевской области разрушен ресторан, Сытняки, Киевская область, 25 марта 2022.

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Украинские и британские антивоенные протестующие маршируют по Пикадилли против российского вторжения в Украину 26 марта 2022 года в Лондоне, Англия. Марш был организован мэром Лондона Садиком Ханом.

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