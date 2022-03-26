Война: 31-й день в десяти фотографиях

Сегодня суббота, но на войне, как известно, выходных нет.
Этот день был тяжелым: обстрелы Львова, потери, русские танки на улицах Славутича. Но в нем было и много хорошего: освобожденные Тростянца, спасение 4000 мариупольцев и поддержка наших друзей со всего мира.
Пожарные тушат пожар на промышленном объекте после российской военной атаки 26 марта 2022 года во Львове, Украина.
Дым поднимается из промышленного объекта после российской военной атаки в районе 26 марта 2022 года во Львове, Украина. Мэр Львова Андрей Садовый выступил с официальным заявлением о том, что «горит один из промышленных объектов, где хранится топливо».
Женщина несет своих собак в чемодане после эвакуации из дома в пригороде Киева, 26 марта 2022 год.
Авария на дороге Скибин - это та же дорога, которая соединяет Киев с Черниговом, в Броварах, Украина, 11 марта 2022 года.
Группа территориальной обороны из города Вышгород, 2 марта 2022 года.
Дым поднимается над городом Львов на западе Украины после атак России 26 марта 2022 года.
Мужчина помогает с уборкой в городе Бышев на окраине города Киева, Украина, 25 марта 2022 года.
Тамара Назарова, эвакуированная из города Ирпень, с собаками в Киеве, Украина, 26 марта 2022 года. Назарова привезла 24 собаки, 12 из которых принадлежат ей.
В результате обстрела русскими в Киевской области разрушен ресторан, Сытняки, Киевская область, 25 марта 2022.
Украинские и британские антивоенные протестующие маршируют по Пикадилли против российского вторжения в Украину 26 марта 2022 года в Лондоне, Англия. Марш был организован мэром Лондона Садиком Ханом.
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