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Война: 33-й день в десяти фотографиях

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Война: 33-й день в десяти фотографиях

Ремонт пошкодженої сирени в Чернівцях, фото / Василь Зазуляк

Уже 33 дня не стихают обстрелы, не прекращается огонь и по нашей земле ездят вражеские танки.

С каждым днем мы становимся сильнее, а наши враги подлее и злее. С каждым днем растет наша вера в победу. Растет наше мужество, наша способность отдать ради нее все. Наши воины, наши защитники, наши волонтеры, все граждане Украины и наши друзья во всему миру приближают день, когда на украинской земле не останется ни одного российского солдата. 

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