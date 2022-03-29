Война: 34-й день в десяти фотографиях

Сегодня вторник, 29 марта. Скоро закончится первый весенний месяц. Война с Россией длится уже 34 дня.
Каким был сегодняшний день, расскажем в десяти фотографиях.
Работы по тушению пожара на крупной базе ГСМ на западе Украины в Ровенской области и поставляющей горючее в Киев для украинской армии, которая была поражена высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования со стороны России, 28 марта 2022 года.
Разрушенный поезд в городе Тростянец, 29 марта 2022 года.
Разрушенные здания в Харькове 29 марта 2022 года.
Пожилой мужчина отдыхает, сидя на скамейке возле своего жилого дома в Харькове, 29 марта 2022 года, частично разрушенного обстрелами российских войск.
Украинские солдаты и родственники на церемонии похорон солдата Теодора Осадчего, погибшего во время российского вторжения, на Лычаковском кладбище во Львове, 29 марта 2022 года.
Спасатель разбирает завалы склада с более чем 50 000 тонн продуктов глубокой заморозки в городе Бровары, к северу Киева, после того, как он был разрушен российским обстрелом, 29 марта 2022 года.
На этой фотографии, сделанной 29 марта 2022 года, видно разрушенное после обстрела российскими ракетами здание правительства в Николаеве.
Украинский полицейский в спортивном автомобиле, оснащенном крупнокалиберным пулеметом, в Николаеве, 29 марта 2022 года.
На фотографии, сделанной 29 марта 2022 года, видна брошенная коляска на дороге между Ирпенем и Киевом.
Читайте также:
- Война: 33-й день в десяти фотографиях
- Война: 32-й день в десяти фотографиях
- Война: 31-й день в десяти фотографиях
- Война: 30-й день в десяти фотографиях
- Война: 29-й день в десяти фотографиях
- Украина и мир: 28-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 27-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 26-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 25-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 24-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 23-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 22-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 21-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 20-й день войны в десяти фотографиях