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Война: 34-й день в десяти фотографиях

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Война: 34-й день в десяти фотографиях

Getty Images

Сегодня вторник, 29 марта. Скоро закончится первый весенний месяц. Война с Россией длится уже 34 дня.

Каким был сегодняшний день, расскажем в десяти фотографиях. 

© Getty Images
Getty Images

Работы по тушению пожара на крупной базе ГСМ на западе Украины в Ровенской области и поставляющей горючее в Киев для украинской армии, которая была поражена высокоточными крылатыми ракетами воздушного базирования со стороны России, 28 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Разрушенный поезд в городе Тростянец, 29 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Разрушенные здания в Харькове 29 марта 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Пожилой мужчина отдыхает, сидя на скамейке возле своего жилого дома в Харькове, 29 марта 2022 года, частично разрушенного обстрелами российских войск. 

© Getty Images
Getty Images

Украинские солдаты и родственники на церемонии похорон солдата Теодора Осадчего, погибшего во время российского вторжения, на Лычаковском кладбище во Львове, 29 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Спасатель разбирает завалы склада с более чем 50 000 тонн продуктов глубокой заморозки в городе Бровары, к северу Киева, после того, как он был разрушен российским обстрелом, 29 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

На этой фотографии, сделанной 29 марта 2022 года, видно разрушенное после обстрела российскими ракетами здание правительства в Николаеве.

© Getty Images
Getty Images

Украинский полицейский в спортивном автомобиле, оснащенном крупнокалиберным пулеметом, в Николаеве, 29 марта 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

На фотографии, сделанной 29 марта 2022 года, видна брошенная коляска на дороге между Ирпенем и Киевом.

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Дата публикации
Просмотры
2936
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