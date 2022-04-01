Война: 37-й день в десяти фотографиях

Сегодняшний день принес нам радостные вести. Сразу несколько прекрасных украинских городов были освобождены от российских оккупантов.

Наша борьба длится уже 37 дней, полных боли и потерь. Наши дети засыпают под звуки сирен и взрывов, они видят слезы в глазах своих матерей. Мы несем страшные потери. Но мы не сдаемся и мы обязательно победим.

Getty Images

Украинские солдаты в Ирпене, 2022 года.

Getty Images

Гражданка Украины стоит c флагом во время демонстрации протеста против визита министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Нью-Дели, Индия, 1 апреля 2022 года.

Getty Images

Вид на Малую Роган в Харькове, Украина, 01 апреля 2022 г.

Getty Images

Распятие, которое стояло перед домом перед домом, разрушенном российской ракетой, в поселке Зеленый Гай между Херсоном и Николаевом, менее чем в 5 км от линии фронта, 1 апреля 2022 года.

Getty Images

Подразделения территориальной обороны проходят военную подготовку на окраине Запорожья, Украина, 31 марта 2022 года.

Getty Images

Разрушенный класс в школе, обстрелянной российскими ракетами, в селе Зеленый Гай на юге Украины между Херсоном и Николаевом, менее чем в 5 км от линии фронта 1 апреля 2022 года.

Getty Images

Украинский солдат стоит у школы, обстрелянной российскими ракетами, в селе Зеленый Гай между Херсоном и Николаевом, менее чем в 5 км от линии фронта, 1 апреля 2022 года.

Украинский флаг развевается на корабле в музейной гавани Грайфсвальда, Мекленбург-Передняя Померания, 01 апреля 2022 года.

Getty Images

Украинский солдат стоит рядом с обломками сгоревшего российского танка возле села Малая Рогань, к востоку от Харькова, 1 апреля 2022 года.

Getty Images

Украинский солдат проверяет обломки сгоревшего российского танка возле села Малая Рогань к востоку от Харькова, 1 апреля 2022 года.

Читайте также: