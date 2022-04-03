Война: 38-й день в десяти фотографиях

Заканчивается 38 день сопротивления украинского народа широкомасштабному российскому вторжению.

Постепенно освобождают наши города и села. Оккупанты отступают, оставляя нам разгромленные улицы, разрушенные дома, разбитые дороги и тела мирных жителей. На это больно смотреть. Но нужно запомнить и сделать все, чтобы этот кошмар не повторился никогда.

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Пожилая женщина горько плачет, приветствуя бойцов территориальной обороны после того, как они освободили от российской армии село Нова Басань на востоке Киева, 1 апреля 2022 года.

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Разрушенное здание и автомобиль на страусиной ферме «Ясногородка» и в семейном экопарке в селе Ясногородка, примерно в 40 км от Киева, 2 марта 2022 года. Не менее 130 страусов из 250 были убиты убиты, а некоторые из них разбежались после обстрела русскими войсками излюбленного места отдыха киевлян.

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На этой фотографии, сделанной 2 апреля 2022 года, виден автомобиль, раздавленный российским танком в селе Дмитровка к западу от Киева.

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Страус ходит по разрушенному вольеру в семейном экопарке «Ясногородка», селе примерно в 40 км к северу от Киева, 2 апреля 2022 года.

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Мужчина проезжает на велосипеде мимо обломков разрушенного здания в Харькове, 2 апреля 2022 года.

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Женщина обнимает бойца территориальной обороны после того, как они освободили от российской армии село Нова Басань на востоке Киева, 2022 года.

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Импровизированный крест на свежей могиле в Светильне.

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Автомобили, сгоревшие в Ирпенской области.

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Сгоревший российский бронетранспортер на окраине Киева 2 апреля 2022 года.

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Мертвые свиньи в Светильне. Животные умерли от голода после того, как хозяин фермы был убит.

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