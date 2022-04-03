Война: 39-й день в десяти фотографиях

Сегодняшний день был особенным. Сегодня, 3 марта, на 39 день войны мир наконец увидел с каким чудовищем сражается украинский народ.
Вчера, 2 марта, начали появляться первые фото и видео свидетельства зверств российских оккупантов в пригородах Киева. И мир содрогнулся от увиденного. Но наша война еще не закончена, каким был этот день в Украине и в мире, расскажем вам в десяти фотографиях.
Бомбардировка Одессы, 3 апреля 2022 года. Рано утром в воскресенье по стратегическому черноморскому порту Украины Одесса были нанесены удары с воздуха.
Епископ Украинской католической епархии Святого Семейства Лондона Кеннет Новаковски (слева) с архиепископом греческой православной церкви Великобритании архиепископом Никитой, у посольства Украины в Холланд-парке, Западный Лондон, 3 апреля 2022 года.
Сергей Желиско на похоронах сына Дмитрия Желиско, похоронен 3 апреля 2022 года в Русине. Желиско погиб, сражаясь с русской армией под Харьковом.
Люди у братской могилы в Буче, к северо-западу от Киева, 3 апреля 2022 года.
Буча, 3 апреля 2022 года.
Буча, 3 апреля 2022 года.
Обломки грузового самолета Антонов Ан-225 "Мрия", самого большого самолета в мире, уничтоженного российскими обстрелами в ходе атаки России на Украину, на аэродроме в Гостомеле, Украина, 3 апреля 2022 года.
Могилы трех мирных жителей, убитых российскими войсками во время оккупации города, в жилом районе 3 апреля 2022 года в Тростянце, Украина.
Член территориальной обороны убирает воду с дороги на блокпосту 3 апреля 2022 года в Киеве, Украина.
Молодожены, волонтеры-медики, медсестра онкологического диспансера и врач Настя Грачева и Антон Соколов позируют фотографу в разрушенном дворе торгово-офисного комплекса в центре Харькова 3 апреля 2022 года. С началом российской агрессии они стали оказывать бесплатную медицинскую помощь нуждающимся на дому, а когда у них закончились лекарства, стали собирать деньги и приобретать лекарства для жителей города, которые в них нуждались.
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