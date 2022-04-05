Война: 41-й день в десяти фотографиях

Война: 41-й день в десяти фотографиях

Мир питается справится с шоком, пережитым после того, как он увидел фото из освобожденных украинских городов. Мы продолжаем бороться с российскими захватчиками.

Наша борьба длится уже 41 день.

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Мешки для трупов с шестью частично обгоревшими телами, найденными в Буче 5 апреля 2022 года.

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Военнослужащие возле школы, рядом со зданием милиции в Краматорске, 5 апреля 2022 года.

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Таблички с надписью "Опасно мины" на пляже Одессы, 5 апреля 2022 года.

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Вид на сгоревшее здание СБУ в Мариуполе.

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Священник молится среди руин в Бородянке, 05 апреля 2022 года.

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Саперы проводят разминирование среди уничтоженной техники на улице Бучи 5 апреля 2022 года

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Украинский военнослужащий у разрушенного жилого дома 5 апреля 2022 года в Бородянке.

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Книги на земле среди обломков жилого района 5 апреля 2022 года в Бородянке.

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Мужчина стоит перед разрушенным мостом у села Богородичное в Донбассе 5 апреля 2022 года.

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Рядом с жилым домом могила местной жительницы Галины Демченко, 5 апреля 2022, Буча.

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