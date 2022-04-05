Война: 41-й день в десяти фотографиях

Мир питается справится с шоком, пережитым после того, как он увидел фото из освобожденных украинских городов. Мы продолжаем бороться с российскими захватчиками.
Наша борьба длится уже 41 день.
Мешки для трупов с шестью частично обгоревшими телами, найденными в Буче 5 апреля 2022 года.
Военнослужащие возле школы, рядом со зданием милиции в Краматорске, 5 апреля 2022 года.
Таблички с надписью "Опасно мины" на пляже Одессы, 5 апреля 2022 года.
Вид на сгоревшее здание СБУ в Мариуполе.
Священник молится среди руин в Бородянке, 05 апреля 2022 года.
Саперы проводят разминирование среди уничтоженной техники на улице Бучи 5 апреля 2022 года
Украинский военнослужащий у разрушенного жилого дома 5 апреля 2022 года в Бородянке.
Книги на земле среди обломков жилого района 5 апреля 2022 года в Бородянке.
Мужчина стоит перед разрушенным мостом у села Богородичное в Донбассе 5 апреля 2022 года.
Рядом с жилым домом могила местной жительницы Галины Демченко, 5 апреля 2022, Буча.
Читайте также:
- Война: 40-й день в десяти фотографиях
- Война: 39-й день в десяти фотографиях
- Война: 38-й день в десяти фотографиях
- Война: 37-й день в десяти фотографиях
- Война: 36-й день в десяти фотографиях
- Война: 35-й день в десяти фотографиях
- Война: 34-й день в десяти фотографиях
- Война: 33-й день в десяти фотографиях
- Война: 32-й день в десяти фотографиях
- Война: 31-й день в десяти фотографиях
- Война: 30-й день в десяти фотографиях
- Война: 29-й день в десяти фотографиях
- Украина и мир: 28-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 27-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 26-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 25-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 24-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 23-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 22-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 21-й день войны в десяти фотографиях
- Украина и мир: 20-й день войны в десяти фотографиях