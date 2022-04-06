Война: 42-й день в десяти фотографиях

Подходит к концу 42 день борьбы Украины с широкомасштабным российским вторжением.

Мы боремся, мы оплакиваем хороним павших, расчищаем наши освобожденные города от мин и сгоревшей техники. Мы не сдаемся, с каждым днем мы становимся сильнее, опытнее и наша воля к победе тоже крепнет.

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Жительница Бучи Татьяна Устименко оплакивает могилу своего сына, похороненного в саду ее дома, в Буче, 6 апреля 2022 года.

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Украинская балерина Катерина Чупина разминается во время репетиции в Национальной танцевальной труппе в Мадриде, 6 апреля 2022 года. Пять украинских танцоров из балета Национальной оперы Украины присоединились к программе Emerging Talent Испанской национальной танцевальной труппы.

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Демонстранты на лужайке перед зданием Рейхстага. Они выступают против нападения на Украину и за энергетическое эмбарго против России. Организаторы потребовали ввести энергетическое эмбарго на фоне зверств в Буче. Берлин, 6 апреля 2022 года.

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Протестующая, лицо которой украшено цветами украинского флага, участвует в демонстрации против российского военного вторжения в Украину 6 апреля 2022 года в Берлине, Германия.

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Полицейский осматривает разрушенный дом в Бородянке, к северо-западу от Киева, 6 апреля 2022 года.

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Мужчина занимается погребением 58 тел мирных жителей, убитых в Буче и ее окрестностях, на кладбище 6 апреля 2022 года в Буче.

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Ребенок проходит мимо мешков с песком, которые закрывают окна подвала в детском саду Smart English 6 апреля 2022 года во Львове. Мешки с песком устанавливаются, чтобы уменьшить возможные последствия воздушного налет

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Мать украинского солдата Любомира Гудзеляка, убитого во время вторжения России в Украину, оплакивает его гроб, задрапированный флагом, во время его похорон на Лычаковском кладбище во Львов 6 апреля 2022 года.

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Папа Франциск показывает флаг, который, был доставлен ему из Бучи в Зале Павла VI в Ватикане, среда, 6 апреля 2022 года.

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Мужчина идет по тротуару, мимо горящего дом после обстрела Северодонецке, 6 апреля 2022 года,

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