Война: 43-й день в десяти фотографиях

Война: 43-й день в десяти фотографиях

Мы разбираем завалы, оплакиваем близких, мы строим новые мосты, готовимся к решающей битве.

И ни минуты мы не сомневаемся в том, что наша победа сегодня стала ближе на 43 дня.

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Дети во дворе, где на заборе написано «Дети» для российских солдат, в селе Обуховичи под Иванковом, Киевская область, 7 апреля 2022 года.

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Женщина показывает воронку от снаряда и разрушенные дома на окраине Иванкова, Киевская область, 7 апреля 2022 года.

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Дым возле Северодонецке, Донбасс, 7 апреля 2022.

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Женщина с детьми рядом с воронкой от снаряда на окраине Иванкова, север Украины, 7 апреля 2022 года.

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Видно полностью разрушенное здание после обстрела в районе Горенки, Буча, Украина, 7 апреля 2022 года.

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Демонстрация солидарности с Украиной на главной площади Кракова, Польша, 7 апреля 2022 г.

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Украинские солдаты сидят в бронетранспортере в городе Северодонецк, 7 апреля 2022 года.

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Беженцы из Украины ждут в кассе железнодорожного вокзала в Перемышле на востоке Польши, который стал центром для беженцев из Украины. Более 4,3 миллиона украинцев покинули свою страну после российского вторжения, сообщила Организация Объединенных Наций, Перемышль 7 апреля 2022 года.

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Плюшевый мишка висит на дереве перед зданием, взорванным российской армией в Бородянке.

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Ребенок бежит по вокзалу возле Северодонецка, 7 апреля 2022 года.

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