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Война: 44-й день в десяти фотографиях

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Война: 44-й день в десяти фотографиях

Getty Images

Война пришла в наш дом 44 дня назад. За это время были разрушены тысячи домов, убиты тысячи людей, поломаны миллионы судеб.

Наша борьба с агрессором каждый день становится яростнее, наша воля к победе сильнее, чем когда-либо. Наши души наполнены болью, но мы не сдаемся. И не сдадимся. 

© Getty Images
Getty Images

Остатки большой ракеты со словами «за детей» на русском языке рядом с главным зданием железнодорожного вокзала в Краматорске, 8 апреля 2022 г. 

© Getty Images
Getty Images

Пожилая женщина в Бородянке, 8 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Результат атаки российских войск на железнодорожную станцию ​​в Краматорске 8 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Две ракеты попали в железнодорожную станцию ​​Краматорска, 8 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Мост в Макарове, 8 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Пруд перед посольством России окрашен кроваво-красной краской 8 апреля 2022 года в Вильнюсе, Литва. 

© Getty Images
Getty Images

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представителель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которым показывают уничтоженные российские военные машины во время их визита в город Буча, к северо-западу от Киева, 8 апреля, 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

На снимке, сделанном 8 апреля 2022 года, видны повреждения в квартире Любови Яременко в Бородянке.

© Getty Images
Getty Images

Криминалисты достают из братской могилы тела мирных жителей, убитых российской армией в Буче, 8 апреля 2022 года.

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