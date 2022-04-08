Война: 44-й день в десяти фотографиях

Война пришла в наш дом 44 дня назад. За это время были разрушены тысячи домов, убиты тысячи людей, поломаны миллионы судеб.
Наша борьба с агрессором каждый день становится яростнее, наша воля к победе сильнее, чем когда-либо. Наши души наполнены болью, но мы не сдаемся. И не сдадимся.
Остатки большой ракеты со словами «за детей» на русском языке рядом с главным зданием железнодорожного вокзала в Краматорске, 8 апреля 2022 г.
Пожилая женщина в Бородянке, 8 апреля 2022 года.
Результат атаки российских войск на железнодорожную станцию в Краматорске 8 апреля 2022 года.
Две ракеты попали в железнодорожную станцию Краматорска, 8 апреля 2022 года.
Мост в Макарове, 8 апреля 2022 года.
Пруд перед посольством России окрашен кроваво-красной краской 8 апреля 2022 года в Вильнюсе, Литва.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представителель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которым показывают уничтоженные российские военные машины во время их визита в город Буча, к северо-западу от Киева, 8 апреля, 2022 года.
На снимке, сделанном 8 апреля 2022 года, видны повреждения в квартире Любови Яременко в Бородянке.
Криминалисты достают из братской могилы тела мирных жителей, убитых российской армией в Буче, 8 апреля 2022 года.
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