Война: 44-й день в десяти фотографиях

Война: 44-й день в десяти фотографиях

Война пришла в наш дом 44 дня назад. За это время были разрушены тысячи домов, убиты тысячи людей, поломаны миллионы судеб.

Наша борьба с агрессором каждый день становится яростнее, наша воля к победе сильнее, чем когда-либо. Наши души наполнены болью, но мы не сдаемся. И не сдадимся.

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Остатки большой ракеты со словами «за детей» на русском языке рядом с главным зданием железнодорожного вокзала в Краматорске, 8 апреля 2022 г.

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Пожилая женщина в Бородянке, 8 апреля 2022 года.

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Результат атаки российских войск на железнодорожную станцию ​​в Краматорске 8 апреля 2022 года.

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Две ракеты попали в железнодорожную станцию ​​Краматорска, 8 апреля 2022 года.

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Мост в Макарове, 8 апреля 2022 года.

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Пруд перед посольством России окрашен кроваво-красной краской 8 апреля 2022 года в Вильнюсе, Литва.

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и Верховный представителель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, которым показывают уничтоженные российские военные машины во время их визита в город Буча, к северо-западу от Киева, 8 апреля, 2022 года.

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На снимке, сделанном 8 апреля 2022 года, видны повреждения в квартире Любови Яременко в Бородянке.

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Криминалисты достают из братской могилы тела мирных жителей, убитых российской армией в Буче, 8 апреля 2022 года.

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