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Война: 45-й день в десяти фотографиях

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Война: 45-й день в десяти фотографиях

Getty Images

Подходит к концу еще один день войны.

Мы боролись так же яростно как все эти дни, так как мы будем бороться до самого конца, до нашей победы. 

© Getty Images
Getty Images

Канцлер Австрии Карл Нехаммер посещает место массового захоронения в Буче под Киевом 9 апреля 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Женщина показывает залитую кровью блузку, которая была на ней в день обстрела ее дома, 9 апреля 2022 года в Чернигов. 

© Getty Images
Getty Images

Мариуполь, 9 апреля 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Мариуполь, 9 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Люди пытаются наладить быт в Мариуполе, находящемся под контролем российских военных и пророссийских сепаратистов, 09 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Украинка, раскрашенная кровавыми слезами, принимает участие в молчаливом протесте против массовых убийств украинских мирных жителей российской армией Украину 9 апреля 2022 года в Кракове.

© Getty Images
Getty Images

Ремонт моста в Демидове. 

© Getty Images
Getty Images

Демидов, гражданские машины, помеченные российскими военными. 

© Getty Images
Getty Images

Новоселовка, 09 апреля 2022 года.

© Getty Images
Getty Images

Жилой дом, разрушенный в результате обстрела несколько недель назад, 9 апреля 2022 года в Чернигове. 

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