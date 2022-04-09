Война: 45-й день в десяти фотографиях

Война: 45-й день в десяти фотографиях

Подходит к концу еще один день войны.

Мы боролись так же яростно как все эти дни, так как мы будем бороться до самого конца, до нашей победы.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер посещает место массового захоронения в Буче под Киевом 9 апреля 2022 года.

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Женщина показывает залитую кровью блузку, которая была на ней в день обстрела ее дома, 9 апреля 2022 года в Чернигов.

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Мариуполь, 9 апреля 2022 года.

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Мариуполь, 9 апреля 2022 года.

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Люди пытаются наладить быт в Мариуполе, находящемся под контролем российских военных и пророссийских сепаратистов, 09 апреля 2022 года.

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Украинка, раскрашенная кровавыми слезами, принимает участие в молчаливом протесте против массовых убийств украинских мирных жителей российской армией Украину 9 апреля 2022 года в Кракове.

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Ремонт моста в Демидове.

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Демидов, гражданские машины, помеченные российскими военными.

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Новоселовка, 09 апреля 2022 года.

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Жилой дом, разрушенный в результате обстрела несколько недель назад, 9 апреля 2022 года в Чернигове.

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