Война: 45-й день в десяти фотографиях

Подходит к концу еще один день войны.
Мы боролись так же яростно как все эти дни, так как мы будем бороться до самого конца, до нашей победы.
Канцлер Австрии Карл Нехаммер посещает место массового захоронения в Буче под Киевом 9 апреля 2022 года.
Женщина показывает залитую кровью блузку, которая была на ней в день обстрела ее дома, 9 апреля 2022 года в Чернигов.
Мариуполь, 9 апреля 2022 года.
Мариуполь, 9 апреля 2022 года.
Люди пытаются наладить быт в Мариуполе, находящемся под контролем российских военных и пророссийских сепаратистов, 09 апреля 2022 года.
Украинка, раскрашенная кровавыми слезами, принимает участие в молчаливом протесте против массовых убийств украинских мирных жителей российской армией Украину 9 апреля 2022 года в Кракове.
Ремонт моста в Демидове.
Демидов, гражданские машины, помеченные российскими военными.
Новоселовка, 09 апреля 2022 года.
Жилой дом, разрушенный в результате обстрела несколько недель назад, 9 апреля 2022 года в Чернигове.
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