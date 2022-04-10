Война: 46-й день в десяти фотографиях

Война: 46-й день в десяти фотографиях

У войны не бывает выходных. Сегодня было воскресенье, но бои и обстрелы не прекращались.

Украинский народ сопротивляется широкомасштабному вторжению российской армии 46 дней.

Getty Images

Ракета в поле рядом с пасущимися коровами 10 апреля 2022 года в селе Лукашивка.

Getty Images

Валентина, местная жительница, описывает разрушение села 10 апреля 2022 года в Лукашивке.

Getty Images

Эксгумированные из могилы в селе Гавронщина Киевской области 10 апреля 2022 г.

Getty Images

Команда MSF оказывает помощь пациентам в поезде медицинской эвакуации, направляющемся во Львов 10 апреля 2022 года.

Getty Images

77-летняя Прасковья в медико-эвакуационном поезде, направляющемся во Львов, 10 апреля 2022 года.

Getty Images

Яна Алимова из Украины стоит с красной розой в руках у мемориала Бухенвальд недалеко от Веймара во время празднования освобождения бывшего нацистского концлагеря 77 лет назад.

Getty Images

Детская обувь во время демонстрации, организованной Украинской ассоциацией в Финляндии, в память о детях, погибших в Мариуполе. Хельсинки, 10 апреля 2022 года.

Getty Images

Дети смотрят, как катафалк с украинским солдатом Андреем Загорняконом проезжает мимо них по дороге на кладбище 10 апреля 2022 года в Каменка-Бузка. Загорнякон погиб, сражаясь с российскими военными под Попасной.

Getty Images

Украинские военные запускают ракеты «Град» по российским позициям.

Getty Images

Дым поднимается над аэропортом Днепра, 10 апреля 2022 года.

Читайте также: