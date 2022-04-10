Война: 46-й день в десяти фотографиях

У войны не бывает выходных. Сегодня было воскресенье, но бои и обстрелы не прекращались.
Украинский народ сопротивляется широкомасштабному вторжению российской армии 46 дней.
Ракета в поле рядом с пасущимися коровами 10 апреля 2022 года в селе Лукашивка.
Валентина, местная жительница, описывает разрушение села 10 апреля 2022 года в Лукашивке.
Эксгумированные из могилы в селе Гавронщина Киевской области 10 апреля 2022 г.
Команда MSF оказывает помощь пациентам в поезде медицинской эвакуации, направляющемся во Львов 10 апреля 2022 года.
77-летняя Прасковья в медико-эвакуационном поезде, направляющемся во Львов, 10 апреля 2022 года.
Яна Алимова из Украины стоит с красной розой в руках у мемориала Бухенвальд недалеко от Веймара во время празднования освобождения бывшего нацистского концлагеря 77 лет назад.
Детская обувь во время демонстрации, организованной Украинской ассоциацией в Финляндии, в память о детях, погибших в Мариуполе. Хельсинки, 10 апреля 2022 года.
Дети смотрят, как катафалк с украинским солдатом Андреем Загорняконом проезжает мимо них по дороге на кладбище 10 апреля 2022 года в Каменка-Бузка. Загорнякон погиб, сражаясь с российскими военными под Попасной.
Украинские военные запускают ракеты «Град» по российским позициям.
Дым поднимается над аэропортом Днепра, 10 апреля 2022 года.
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