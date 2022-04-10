Категория
Леди
LiveВсе публикацииЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Война: 46-й день в десяти фотографиях

Дата публикации
Просмотры
1041
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Война: 46-й день в десяти фотографиях

Getty Images

У войны не бывает выходных. Сегодня было воскресенье, но бои и обстрелы не прекращались.

Украинский народ сопротивляется широкомасштабному вторжению российской армии 46 дней. 

© Getty Images
Getty Images

Ракета в поле рядом с пасущимися коровами 10 апреля 2022 года в селе Лукашивка. 

© Getty Images
Getty Images

Валентина, местная жительница, описывает разрушение села 10 апреля 2022 года в Лукашивке. 

© Getty Images
Getty Images

Эксгумированные из могилы в селе Гавронщина Киевской области 10 апреля 2022 г. 

© Getty Images
Getty Images

Команда MSF оказывает помощь пациентам в поезде медицинской эвакуации, направляющемся во Львов 10 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

77-летняя Прасковья в медико-эвакуационном поезде, направляющемся во Львов, 10 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Яна Алимова из Украины стоит с красной розой в руках у мемориала Бухенвальд недалеко от Веймара во время празднования освобождения бывшего нацистского концлагеря 77 лет назад.

© Getty Images
Getty Images

Детская обувь во время демонстрации, организованной Украинской ассоциацией в Финляндии, в память о детях, погибших в Мариуполе.  Хельсинки, 10 апреля 2022 года. 

© Getty Images
Getty Images

Дети смотрят, как катафалк с украинским солдатом Андреем Загорняконом проезжает мимо них по дороге на кладбище 10 апреля 2022 года в Каменка-Бузка. Загорнякон погиб, сражаясь с российскими военными под Попасной.

© Getty Images
Getty Images

Украинские военные запускают ракеты «Град» по российским позициям. 

© Getty Images
Getty Images

Дым поднимается над аэропортом Днепра, 10 апреля 2022 года. 

Читайте также: 

Дата публикации
Просмотры
1041
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация