Война: 47-й день в десяти фотографиях

Сегодняшний день мы запомним. Мы запомним каждый день этой войны. И не дадим забыть никому.
Война длится 47 дней. Каждый день она отнимает у нас жизни, лишает людей крова, гонит за сотни километров от любимого дома. Но она не отнимет у нас стойкость и не отнимет надежду. Об этом дне войны расскажем вам в десяти фотографиях.
Человек идет мимо неразорвавшейся хвостовой части 300-мм реактивного снаряда, в котором, по-видимому, находились кассетные бомбы, выпущенные из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч», Лисичанск, 11 апреля 2022 года.
Украинские солдаты удерживают свои позиции в окопе на линии фронта с российскими войсками в Луганской области 11 апреля 2022 года.
Эксгумация тел мирных жителей, погибших во время российской оккупации, из массовых захоронений в Буче, Украина, 11 апреля 2022 года.
Ребенок ждет поезда в Польшу на центральном вокзале 11 апреля 2022 года во Львове.
Соня Дейнеко со своим ребенком во временном приюте на центральном железнодорожном вокзале для перемещенных лиц, направляющихся в Польшу, 11 апреля 2022 года во Львове. Дейнеко вместе с семьей бежала из родного Днепра
Женщина которая узнала своего мужа, его тело было эксгумировано из неглубокой могилы возле их дома в селе Андреевка Киевской области, 11 апреля 2022 года.
Украинские солдаты на линии фронта Украины в Донбассе, Украина, 11 апреля 2022 года.
Женщины оплакивают своих родных эксгумированных, в Андреевке под Киевом 11 апреля 2022 года.
Женщина у братской могилы в Андреевке под Киевом 11 апреля 2022 года.
Волонтеры работают на складе с одеждой и едой, пожертвованными для эвакуированных, во Львове, 11 апреля 2022 года. (
Читайте также:
- Война: 46-й день в десяти фотографиях
- Война: 45-й день в десяти фотографиях
- Война: 44-й день в десяти фотографиях
- Война: 43-й день в десяти фотографиях
- Война: 42-й день в десяти фотографиях
- Война: 41-й день в десяти фотографиях
- Война: 40-й день в десяти фотографиях
- Война: 39-й день в десяти фотографиях
- Война: 38-й день в десяти фотографиях
- Война: 37-й день в десяти фотографиях
- Война: 36-й день в десяти фотографиях
- Война: 35-й день в десяти фотографиях
- Война: 34-й день в десяти фотографиях
- Война: 33-й день в десяти фотографиях
- Война: 32-й день в десяти фотографиях
- Война: 31-й день в десяти фотографиях
- Война: 30-й день в десяти фотографиях
- Война: 29-й день в десяти фотографиях