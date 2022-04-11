Война: 47-й день в десяти фотографиях

Сегодняшний день мы запомним. Мы запомним каждый день этой войны. И не дадим забыть никому.

Война длится 47 дней. Каждый день она отнимает у нас жизни, лишает людей крова, гонит за сотни километров от любимого дома. Но она не отнимет у нас стойкость и не отнимет надежду. Об этом дне войны расскажем вам в десяти фотографиях.

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Человек идет мимо неразорвавшейся хвостовой части 300-мм реактивного снаряда, в котором, по-видимому, находились кассетные бомбы, выпущенные из реактивной системы залпового огня БМ-30 «Смерч», Лисичанск, 11 апреля 2022 года.

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Украинские солдаты удерживают свои позиции в окопе на линии фронта с российскими войсками в Луганской области 11 апреля 2022 года.

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Эксгумация тел мирных жителей, погибших во время российской оккупации, из массовых захоронений в Буче, Украина, 11 апреля 2022 года.

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Ребенок ждет поезда в Польшу на центральном вокзале 11 апреля 2022 года во Львове.

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Соня Дейнеко со своим ребенком во временном приюте на центральном железнодорожном вокзале для перемещенных лиц, направляющихся в Польшу, 11 апреля 2022 года во Львове. Дейнеко вместе с семьей бежала из родного Днепра

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Женщина которая узнала своего мужа, его тело было эксгумировано из неглубокой могилы возле их дома в селе Андреевка Киевской области, 11 апреля 2022 года.

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Украинские солдаты на линии фронта Украины в Донбассе, Украина, 11 апреля 2022 года.

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Женщины оплакивают своих родных эксгумированных, в Андреевке под Киевом 11 апреля 2022 года.

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Женщина у братской могилы в Андреевке под Киевом 11 апреля 2022 года.

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Волонтеры работают на складе с одеждой и едой, пожертвованными для эвакуированных, во Львове, 11 апреля 2022 года. (

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