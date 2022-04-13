Война: 48-й день в десяти фотографиях

Война: 48-й день в десяти фотографиях

Прошло уже 48 дней с тех пор, как наша жизнь разделилась на до и после.

Наша ярость не стала меньше, наша вера в победу стала еще сильнее.

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Украинская артиллерия обстреливает позиции российских войск на линии фронта возле Лисичанска в Луганской области 12 апреля 2022 года.

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Собака переходит улицу Мариуполя 12 апреля 2022 года.

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Алексей Храмов в приюте для перемещенных лиц, созданном в школе 12 апреля 2022 года во Львове, Украина. Он бежал из своего родного города Мелитополя из-за вторжения российских войск в Украину.

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12 апреля 2022, Баден-Вюртемберг, Зонненбюль, пасхальное яйцо, окрашенное в цвета национального флага Украины, и голубь мира в витрине Музея пасхальных яиц.

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Украинские артиллеристы возле танка на передовой возле Лисичанска в Луганской области 12 апреля 2022 года.

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Украинский солдат стоит перед воронкой от бомбардировщика на линии фронта в Донбассе, Украина, 12 апреля 2022 года.

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Родственники и братья по оружию двух военнослужащих «Правого сектора» Украинского добровольческого корпуса, погибших во время конфликта с Россией, на церемонии похорон своих соратников на площади Независимости в Киеве 12 апреля 2022 года.

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Мужчина с велосипедом в центре Мариуполя 12 апреля 2022 года.

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Судмедэксперт копает братскую могилу 12 апреля 2022 года в Буче, Украина.

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Родственники эксгумированного гражданского мужчины в Гостомеле12 апреля 2022 года.

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