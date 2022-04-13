Война: 49-й день в десяти фотографиях

Война: 49-й день в десяти фотографиях

Каждый день приносит новые испытания.

Мы боремся с российскими оккупантами уже 49 дней.

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Спасатели убирают обломки дома 13 апреля 2022 года в Бородянке.

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Вид на разрушенную квартиру 13 апреля 2022 года в Бородянке, Украина.

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Разбитая посуда лежит на земле в разрушенной квартире 13 апреля 2022 года в Бородянке.

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Школа разрушенная после ракетного удара России по Краматорску, 13 апреля 2022 года.

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У села Дмитровка Бучанского района Киевской области на северо-центральной Украине видна уничтоженная военная техника российской армии.

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Пожарный пытается потушить пожар после того, как ракета попала в склад на окраине Харькова 13 апреля 2022 года.

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Гроб с телом Тараса Бобаныча, позывной Молот на церемонии его похорон на Лычаковском кладбище во Львове 13 апреля 2022 года.

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Воронка, образовавшаяся в результате обстрела возле жилого дома, видна в Лисичанске, Украина, 13 апреля 2022 года.

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Оля Гошко (в центре) и другие родственники и друзья следуют за хаммером с гробом ее сына украинского солдата Александра Гошко во время его похорон 13 апреля 2022 года в Старичах, Гошко погиб, сражаясь с российскими военными у города Попасная.

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